Tour de France #4 Vorschau: Ein weiterer Sprint Royal in Nogaro

Radsport: In Nogaro wird es bei der Tour de France erneut zu einem Massensprint kommen. Nachdem Jasper Philipsen heute siegreich war, ist er auch für morgen der Topfavorit. Was können wir von Phil Bauhaus erwarten?



Velomotion-Prognose: Massensprint in Nogaro

Nach dem heutigen Massensprint in Bayonne wird es auch morgen zu einem Sprint Royal bei der Tour de France kommen. Der 181,8 Kilometer lange Parcours von Dax nach Nogaro ist zwar leicht wellig, dürfte aber keinen Sprinter wirklich vor ernsthafte Probleme stellen. Mit der Côte de Dému gibt es auch nur eine Bergwertung zu absolvieren. Ein weiterer Massensprint scheint also unvermeidbar. Und dank seiner starken Mannschaft und seiner unglaublichen Endschnelligkeit ist Jasper Philipsen auch morgen der Top-Favorit auf den Tagessieg. Die deutschen Fans dürfen auf Phil Bauhaus hoffen. Bei seiner ersten Tour-Teilnahme präsentierte er sich heute bereits in guter Form. Auch Mark Cavendish müssen wir wieder auf der Rechnung haben, ebenso wie natürlich Fabio Jakobsen.

*** Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck)

** Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious), Fabio Jakobsen (Soudal – Quick-Step)

* Dylan Groenewegen (Jayco – AlUla), Wout van Aert (Jumbo – Visma), Caleb Ewan (Lotto – Dstny)