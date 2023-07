Tour de France #5: Bora – hansgrohe fährt Hindley ins Gelbe Trikot

Radsport: Jai Hindley hat das Gelbe Trikot der Tour de France übernommen. Der Australier aus der deutschen Mannschaft Bora – hansgrohe gewann nach perfekter Vorarbeit seiner Teamkollegen das fünfte Teilstück in Laruns. Großer Verlierer des Tages ist Tadej Pogacar.

Hindley vollendet das perfekte Teamwork

Großangriff der deutschen Mannschaft Bora – hangrohe bei der Tour de France. Der Raublinger Rennstall hat mit einem furiosen Auftritt auf der fünften Etappe über 162,7 Kilometer von Pau nach Laruns seinen Leader Jai Hindley mit einem Etappensieg ins Gelbe Trikot gefahren. Der Australier war Teil einer 36 Mann starken Ausreißergruppe – gemeinsam mit seinen Teamkollegen Patrick Konrad und Emanuel Buchmann. Das UAE Team Emirates versuchte den Abstand in Grenzen zu halten, musste sich jedoch geschlagen geben. Denn als der Col de Marie Blanque erreicht wurde, ließ Jonas Vinegagaard (Jumbo – Visma) auch Tadej Pogacar (UAE) einfach stehen.

Felix Gall erobert das Bergtrikot

Nicht weniger als 36 Fahrer bildeten heute zunächst die Spitzengruppe des Tages, darunter Wout van Aert (Jumbo – Visma), Mads Pedersen (Trek – Segafredo) und Bryan Coquard (Cofidis). Spannend war die Zusammensetzung aber vor allem auf Grund der starken Berg- und Klassementfahrer. So schickte Bora – hansgrohe neben Patrick Konrad und Emanuel Buchmann auch Leader Jai Hindley mit in die Offensive. Trek – Segafredo war mit Giulio Ciccone, Ineos Greandiers mit Daniel Martinez und AG2R – Citröen mit dem Österreicher Felix Gall. vertreten. Der zuletzt genannte fuhr erst vor wenigen Tagen bei der Tour de Suisse bärenstark. Hier und jetzt eroberte er auf dem Col du Soudet das Bergtrikot der Tour de France.

Vingegaard lässt Pogacar stehen

Zum ganz großen Showdown – sowohl ganz vorn in der Fluchtgruppe, als auch etwa zwei Minuten dahinter in der Favoritengruppe – kam es am Col de Marie Blanque. Jai Hindley konnte sich zunächst gemeinsam mit Felix Gall von seinen Begleitern lösen. Im späteren Verlauf des enorm steilen Anstiegs musste der Österreicher aber reißen lassen. Dahinter übernahm Jumbo – Visma das Zepter. Jonas Vingegaard attackierte und distanzierte seinen großen Rivalen Tadej Pogacar. Der Däne fuhr auf zu Emanuel Buchmann und Giulio Ciccone (Trek – Segafredo). Der Deutsche ließ seine Begleiter arbeiten und konnte im Windschatten mitrollen – denn sein Teamkapitän befand sich als Solist ganz vorn.

Bora – hansgrohe wirbelt die Gesamtwertung durcheinander

Viele Etappen wurden bei der Tour de France in den vergangenen Jahren absolviert. Nur wenige waren so bedeutend und spannend wie die heutige. Und dafür verantwortlich ist vor allem eine Mannschaft: Bora – hansgrohe. Der Rennstall aus Deutschland hat es nicht nur geschafft, die heutige Etappe zu gewinnen, sondern auch das Gelbe Trikot zu übernehmen. Außerdem konnte man mit Emanuel Buchmann einen zweiten Fahrer ganz weit vorn in der Gesamtwertung platzieren. Auch wenn Jonas Vingegaard auf den letzten Kilometern wertvolle Sekunden auf Jai Hindley aufholen konnte, so bleibt der heutige Tag für Bora – hansgrohe ein voller Erfolg. Großer Verlierer ist die Mannschaft UAE. Adam Yates hat nicht nur das Gelbe Trikot verloren. Tadej Pogacar büßte wertvolle Zeit auf Jonas Vingegaard ein. Somit hat sich die Gesamtwertung der Tour de France auf den Kopf gestellt – und ein deutsches Team und ein deutscher Fahrer sind hauptverantwortlich dafür.

Vingegaard attackiert Pogacar! Der kann nicht folgen. #TDF2023 pic.twitter.com/CATB9enfvA — Tour de France – DE (@letour_de) July 5, 2023