Tour de France #5 Vorschau: Kampf der Giganten auf dem Weg nach Laruns

Radsport: Nach zwei hügeligen Teilstücken und zwei Massensprints kommt es morgen zur ersten Bergetappe. Wer gewinnt in Laruns?

Die erste Höchstkategorie

Am fünften Tag der Tour de France 2023 steht die erste Bergetappe auf dem Programm. Auf dem 162,7 Kilometer langen Weg von Pau nach Laruns sind mit dem Col de Soudet, dem Col d’Ichère und dem Col de Marie Blanque gleich drei Bergwertungen zu absolvieren. Mit dem Col du Soudet stellt sich den Profis zugleich auch die erste Höchstkategorie in den Weg. Da das größte Hindernis des Tages jedoch schon zur Etappenmitte gemeistert werden muss, dürfte es für den Rennausgang nicht entscheidend sein. Während die starken Kletterer den Col d’Ichère im Vorbeifahren bezwingen werden, stellt auch für sie der Col de Marie Blanque eine Herausforderung dar. Er ist insgesamt 7,8 Kilometer lang und steigt durchschnittlich um 8,4 Prozent an, wobei die letzten 4,8 Kilometer sogar um 10,5 Prozent ansteigen. Auch wenn es danach noch knapp 20 Kilometer bis zur Ziellinie sind, dürfte es hier Attacken der Klassementfahrer geben.

Ein Zweikampf ums Gelbe Trikot Werbung Karl Platt präsentiert das BULLS Sonic Evo AM 3 Carbon

Velomotion-Prognose: Wer setzt sich ab?

Die fünfte Etappe der Tour de France wird die Gesamtwertung nicht entscheiden und auch nicht vorentscheiden können. Wer jedoch keinen guten Tag erwischt, kann auf dieser morgigen ersten Bergetappe wertvolle Zeit verlieren. Denn der letzte Anstieg ist steil und lädt zu Attacken ein. Wer mit der Favoritengruppe hier nicht Schritt halten kann, könnte mehrere Minuten einbüßen. Stellt sich die Frage, ob Jonas Vingegaard diesmal mit Tadej Pogacar zusammenarbeiten möchte, oder ob er erneut die Mitarbeit verweigert. Wahrscheinlich ist, dass sich die beiden Top-Favoriten belauern und nicht alleine bis zur Ziellinie durchziehen. Gleichzeitig werden aber einige Fahrer nicht in der ersten Favoritengruppe mit dabei sein, die heimlich vom Podium in Paris geträumt haben. Die Sprintstärke von Tadej Pogacar sorgt für dessen ersten Etappensieg.

*** Tadej Pogacar (UAE)

** Jonas Vingegaard (Jumbo – Visma), Jai Hindley (Bora – hansgrohe),

* David Gaudu (Groupama – FDJ), Mattia Skjelmose (Lidl – Trek), Victor Lafay (Cofidis)