Tour de France #6: Pogacar kontert Vingegaard

Radsport: Jonas Vingegaard hat mit seiner Mannschaft Jumbo – Visma deutlich angefragt, wie stark die Konkurrenz ist – und Tadej Pogacar hat geantwortet. Der Slowene gewann die sechste Etappe der Tour de France. Aber der Däne übernimmt das Gelbe Trikot von Jai Hindley.



Jumbo – Visma arbeitet & Pogacar staubt ab

Tadej Pogacar (UAE) hat zurückgeschlagen. Der Slowene gewann die sechste Etappe der Tour de France nach 145 Kilometern in Cauterets-Cambasque vor seinem Kontrahenten Jonas Vingegaard (Jumbo – Visma). Die niederländische Mannschaft Jumbo – Visma blies auch heute wieder zum Großangriff. Dank starker Helfer gelang es, die Konkurrenz bereits am Col du Tourmalet zu isolieren. Den Antritt von Vingegaard konnte der Mann in Gelb – Jai Hindley (Bora – hansgrohe) – nicht mitgehen. Pogacar jedoch konnte folgen und setzte seinen Konter erst im Schlussanstieg. 24 Sekunden büßte der Däne ein. Für Gelb sollte es dennoch reichen, da Hindley heute knapp drei Minuten einbüßte.

Powless nimmt Gall das Bergtrikot wieder ab

Nur einen Tag lang durfte Felix Gall (AG2R – Citröen) das Bergtrikot auf seinen Schultern spazieren fahren. Der Österreicher musste das Gepunktete heute wieder an Neilson Powless (EF Education – EasyPost) abgeben. Als Teil einer 20 Mann starken Spitzengruppe konnte der US-Amerikaner nahezu ungefährdet weitere Punkte sammeln. Ebenfalls in der Gruppe vertreten waren unter anderem Wout van Aert (Jumbo – Visma), Julian Alaphilippe (Soudal – Quick-Step), Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck) und der Deutsche Nikias Arndt (Bahrain – Victorious).

Hindley kann Vingegaard & Pogacar nicht folgen

Im Hauptfeld zeigte sich die deutsche Mannschaft Bora – hansgrohe an der Spitze. Der Raublinger Rennstall präsentierte das Gelbe Trikot von Kapitän Jai Hindley und kontrollierte das Tempo. Als es den Col’Aspin hinaufging, übernahm aber Jumbo – Visma das Zepter. Kurz vor dem Gipfel des Col du Tourmalet setzte Jonas Vingegaard (Jumbo – Visma) dann die erwartete Attacke. Zunächst konnte neben Tadej Pogacar (UAE) auch Jai Hindley mitgehen. Nach wenigen Umdrehungen jedoch musste sich der Australier eingestehen, dass er mit den zwei stärksten Kletterern nicht Schritt halten kann. Das Duo schloss über die Kuppe und in der Abfahrt zur Ausreißergruppe auf, in der Wout van Aert (Jumbo – Visma) auf seinen Leader bereits wartete. Dahinter musste Emanuel Buchmann (Bora – hansgrohe) für den Mann in Gelb den Rückstand in Grenzen halten. Den Etappensieg sollten die beiden besten Bergfahrer der vergangenen 2-3 Jahre jedoch unter sich ausmachen. Den Schlussanstieg hinauf konnte dem Duo nämlich niemand mehr folgen.

