Tour de France #7: Philipsen vermasselt Cavendish den Rekord

Radsport: Fast hätte Mark Cavendish mit seinem 35.Etappensieg einen neuen Rekord aufgestellt. Doch Jasper Philipsen machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Der Belgier gewinnt in Bordeaux seine dritte Etappe bei der diesjährigen Tour de France.

Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) hat wieder zugeschlagen. Der Belgier hat auch den Massensprint auf der siebten Etappe gewonnen. Dabei hätte er sich fast überraschen lassen, als Mark Cavendish (Astana) auf der rechten Fahrbahnseite an allen vorbeisprintete. Letztendlich gewann Philipsen aber erneut souverän. Mit seinem dritten Tagessieg unterstreicht er seine Vormachtstellung unter den Sprintern. Die 169,9 Kilometer lange Etappe von Mont-de-Marsan nach Bordeaux hat wie erwartet für wenig Spannung sorgen können. Für eine lange Zeit war mit dem Franzosen Simon Guglielmi (Arkea – Samsic) sogar nur ein Fahrer ausgerissen. Später stießen mit Nans Peters (AG2R – Citröen) und Pierre Latour (TotalEnergies) zwei Landsleute zu ihm. Der Massensprint in Bordeaux war jedoch unvermeidbar.

| Zijn we getuige van nummer 35 van Cavendish? Nee! Net niet… Philipsen komt er nog net over en wint in Bordeaux! #TDF2023

Werbung Karl Platt präsentiert das BULLS Sonic Evo AM 3 Carbon

Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/jo0JLMokUO

— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 7, 2023