Tour de France #7 Vorschau: Siegt Philipsen auch in Bordeaux?

Radsport: Nach zwei Bergetappe in Folge wird es bei der Tour de France morgen zu einem weiteren Massensprint kommen. Ist der Belgier Jasper Philipsen nach bereits zwei Etappensiegen überhaupt zu schlagen?

Velomotion-Prognose: Massensprint in Bordeaux

Machen wir’s kurz: Morgen wird ein Massensprint über den Tagessieger entscheiden. Die 169,9 Kilometer lange Etappe von Mont-de-Marsan nach Bordeaux bringt nämlich keine Hindernisse mit sich. Nur eine einzige Bergwertung der vierten Kategorie muss absolviert werden. Wir sehen also erneut die schnellsten Männer der Welt um den Etappensieg sprinten. Es gibt keinen Grund an Jasper Philipsen zu zweifeln. Der Belgier präsentiert sich bislang in bestechender Form. Auch morgen führt der Sieg nur über ihn. Mark Cavendish dürfte aber nach und nach besser in Form kommen. Auch im Sprintzug von Jordi Meeus dürften wir Verbesserungen erkennen.

*** Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck)

** Caleb Ewan (Lotto – Dstny), Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious)

* Fabio Jakobsen (Soudal – Quick-Step), Dylan Groenewegen (Jayco – AlUla), Wout van Aert (Jumbo – Visma)