Tour de France #8 Vorschau: Keiner weiß, was morgen passiert

Radsport: Die achte Etappe der Tour de France ist unheimlich schwer einzuschätzen. Viele Szenarien sind möglich. Ein klassischer Massensprint kann auf Grund der welligen zweiten Rennhälfte aber wohl ausgeschlossen werden.

Velomotion-Prognose: Sprinter, Ausreißer oder Puncheure?

200,7 Kilometer müssen die Profis morgen bei der Tour de France von Libourne nach Limoges zurücklegen. Die Côte de Champs-Romain, die Côte de Masmont und die Côte de Condat-sur-Vienne sind zwar keine allzu heftigen Bergwertungen, aber insgesamt geht es vor allem in der zweiten Rennhälfte ständig auf und ab. Ein klassischer Massensprint ist daher unwahrscheinlich, eine erfolgreiche Fluchtgruppe wahrscheinlich. Will jemand aus dem Peloton heraus gewinnen, muss er auch bergauf gut sprinten können. Außerdem muss seine Mannschaft rund 200 Kilometer lang ackern, um die wohl große Ausreißergruppe wieder zurückzuholen. Diesen Invest wird sich kein Team trauen. Daher prognostizieren wir eine erfolgreiche Flucht. Wout van Aert hat sich heute bewusst rausgehalten, ist daher als Topfavorit zu nennen. Bryan Coquard und Caleb Ewan haben sich in den vergangenen Tagen in hervorragender Verfassung gezeigt.

*** Wout van Aert (Jumbo – Visma)

** Caleb Ewan (Lotto – Dstny), Bryan Coquard (Cofidis)

* Biniam Girmay (Intermarché – Circus – Wanty), Alex Aranburu (Movistar), Magnus Cort (EF Education – EasyPost)