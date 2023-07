Tour de France #9 Vorschau: Wer darf in die Siegerliste des Puy de Dôme?

Radsport: Der Puy de Dôme ist ein Berg, der einst zur Tour de France gehörte wie der Col du Tourmalet und Alpe d’Huez. Auf Grund logistischer Schwierigkeiten wurde er jedoch vor 35 Jahren zum letzten Mal befahren. Morgen ist es wieder soweit.

Puy de Dôme – eine geschichtsträchtige Bergankunft

Die neunte Etappe führt die Tour de France nach 35 Jahren wieder zum Puy de Dôme. Das morgige Teilstück ist 182,4 Kilometer lang und beginnt in Saint-Léonard-de-Noblat. Drei Bergwertungen – die Côte de Felletin, die Côte de Pontcharraud und die Côte de Pontaumur – müssen absolviert werden. Doch eigentlich warten alle nur auf den Schlussanstieg. Denn der Puy de Dôme ist ein geschichtsträchtiger Berg.

Eine namhafte Siegerliste

Zwischen 1952 und 1988 endeten hier bei der Tour de France 13 Etappen. Fahrer wie Federico Bahamontes, Fausto Coppi, Joop Zoetemelk und Lucien Van Impe durften sich in die Siegerliste auf dem Vulkan eintragen. Besonders zwei Ereignisse bleiben bis heute in Erinnerung. 1964 verspielte Raymond Poulidor wohl seine einzige realistische Chance, seinen Widersacher Jacques Anquetil zu bezwingen, als er seinen Landsmann erst kurz vor dem Ziel attackierte, obwohl dieser schon stehend KO war. 1975 entschied hier wohl ein Zuschauer die Tour de France, indem er Eddy Merckx einen Fausthieb gegen die Niere verpasste. Der Belgier verletzte sich so sehr, dass er auf der abschließenden Bergetappe die Gesamtführung noch an Bernard Thévenet abgab und die Tour de France nicht gewann.

Velomotion-Prognose: Pogacar vs. Vingegaard

Nach 1988 wurde der Puy de Dôme von der Tour de France nie wieder besucht. Eine Zahnradbahn wird nun genutzt, um auf den Vulkan zu kommen. Doch die Tour de France macht es möglich, dass sich nun auch die Radprofis wieder auf dem Puy de Dôme messen dürfen. Und diese Gelegenheit werden sich die besten Kletterer der Welt nicht nehmen lassen. Wir erwarten daher nicht, dass eine Ausreißergruppe den Sieg unter sich ausmachen darf. Die stärksten Bergfahrer wollen sich in die namhafte Siegerliste eintragen. Daher erwarten wir einen weiteren Fight zwischen Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar.

*** Tadej Pogacar (UAE)

** Jonas Vingegaard (Jumbo – Visma), Jai Hindley (Bora – hansgrohe)

* Simon Yates (Jayco – AlUla), Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers), David Gaudu (Groupama – FDJ)