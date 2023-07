Tour de France Femmes #2: Liane Lippert fährt endlich ihren großen Sieg ein

Radsport: Liane Lippert hat die zweite Etappe der Tour de France Femmes für sich entschieden. Die Deutsche Meisterin gewann den Sprint des stark dezimierten Hauptfeldes in Mauriac und feiert damit den größten Erfolg ihrer Karriere.

Liane Lippert siegt im strömenden Regen

Endlich, endlich endlich – mag man sagen. Liane Lippert (Movistar) hat sich für all ihre starken Auftritte in den vergangenen Monaten endlich belohnt. Die Deutsche Meisterin musste sich zuletzt zu oft mit guten Platzierungen hinter den Siegerinnen begnügen. Heute steht sie selbst ganz oben. Auf der 151,7 Kilometer lange zweite Etappe der Tour de France Femmes lässt sie im Sprint eines dezimierten Hauptfeldes Lotte Kopecky (SD Worx – Protime) und Silvia Persico (UAE Team ADQ) hinter sich. Das Teilstück von Clermont-Ferrand nach Mauriac war äußerst wellig. Insgesamt galt es sechs Bergwertungen zu absolvieren, wobei der letzte Anstieg 3,4 Kilometer hinauf zur Ziellinie führte und im Durchschnitt 5,8 Prozent steil war. Der starke Regen machte den Fahrerinnen das Leben zusätzlich schwer. Aber Liane Lippert behielt kühlen Kopf und fuhr zu ihrem größten Erfolg in ihrer Karriere. Da kam nach der Zieleinfahrt sogar Teamkollegin, Weltmeisterin und Titelverteidigerin Annemiek van Vleuten zur Gratulation vorbei.

Lotte Kopecky gewann den Auftakt

Die Tour de France Femmes startete bereits am gestrigen Sonntag. Mit Start und Ziel in Clermont-Ferrand galt es 123,8 Kilometer zurückzulegen. Und anders als erwartet wurden bereits erste große Abstände realisiert. Lotte Kopecky (SD Worx – Protime) gewann mit einem Vorsprung von 41 Sekunden auf ihre Teamkollegin Lorena Wiebes (SD Worx – Protime) aus den Niederlanden. Liane Lippert (Movistar) fuhr als Elfte über die Ziellinie und verlor 43 Sekunden. Nach ihrem heutigen Sieg liegt die Deutsche Meisterin auf Rang zwei in der Gesamtwertung. Ein guter Auftakt also in die Tour de France Femmes – und das, obwohl sie knapp 50 Kilometer vor dem Ziel mit ihrer Kapitänin Annemiek van Vleuten zu Fall kam.

