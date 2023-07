Radsport: Die deutschen Damen dürfen sich bei der Tour de France Femmes über den zweiten Etappensieg freuen. Ricarda Bauernfeind gewann die fünfte Etappe in Albi und feiert damit den größten Erfolg in ihrer Karriere. Die in Bayern geborene 23-Jährige triumphierte nach einem beeindruckenden 36 km Solo.



Bauernfeind rast im Solo zum Tagessieg

Die Tour de France Femmes 2023 scheint der Durchbruch für die deutschen Damen zu sein. Nachdem Liane Lippert (Movistar) bereits eine Etappe gewinnen konnte, durfte heute Ricarda Bauernfeind (Canyon//SRAM) jubeln. Nach 126 Kilometern von Onet-le-Château nach Albi konnte die erst 23-Jährige ihr Glück kaum fassen. Statt die Arme in die Höhe zu recken, schlug sie nur völlig ungläubig ihre Hand vors Gesicht. Aber es ist wahr: Ricarda Bauernfeind hat eine Tour de France-Etappe gewonnen und damit den größten Erfolg in ihrer noch jungen Karriere eingefahren. 22 Sekunden hinter ihr sicherte sich die Schweizerin Marlen Reusser (SD Worx – Protime) Rang zwei vor Liane Lippert (Movistar).