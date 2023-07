Specialized P.Series: Vier neue Modelle für garantierten Fahrspaß

Produktnews: Mit gleich vier neuen Modellen bietet die Specialized P.Series allen Fahrern, von groß bis klein, die perfekte Plattform für hemmungslose Dirt-Sessions – egal, ob man dabei auf Pumptracks, Dirtjumps oder Flowtrails unterwegs ist. Die robusten wie leichten Aluminiumrahmen, wurden mit viel Liebe zum Detail entwickelt, um sich ideal an die speziellen Anforderungen und äußeren Gegebenheiten anzupassen und noch mehr Fahrspaß zu ermöglichen.

Die robusten Alu-Rahmen der Specialized P.Series vermittelt auf flowigen Lines und Big Airs ein agiles und sicheres Fahrgefühl. Mit eine interne Kabelführung bekommt man zudem einen cleanen Look. Auch wenn die neuen Modelle der Specialized P.Series weiterhin für echtes Dirtjump-Vergnügen stehen, so haben sie hier und da ein kleines Update erhalten, um noch mehr Einsatzmöglichkeiten zu erlauben. So sind die neuen Bikes der P.Series nun kompatibel mit absenkbaren Sattelstützen und unterschiedlichen Schaltwerken für den Einsatz der gängigen 9-, 10- oder 11-Fach Schaltgruppen. Ein weiteres wesentliches Upgrade ist die Umstellung auf einen Boost-Hinterbau, der für mehr Steifigkeit und Stabilität sorgen soll, was den Fahrern mehr Sicherheit und Vertrauen gibt. Das konische Steuerrohr und das Tretlager mit Gewinde erhöhen zudem die Gesamtsteifigkeit und Zuverlässigkeit und ermöglichen eine einfache Wartung.

Ein Highlight der neuen P.Series Modelle sind die Laufradgrößen. Denn während Dirtbikes in der Regel mit 26 Zoll großen Laufrädern kommen, bedient diese P.Series ab sofort ein Spektrum von 20 bis 27,5 Zoll. So richten sich die unterschiedlichen Modelle an Fahrer unterschiedlichen Alters und Körpergrößen.

Für souveräne Landungen und flowige Pumptracks ist die P.Series mit dem Specialized Kicker in 2,1 Zoll Breite mit einem völlig neuen Dirtjump-Reifen ausgestattet. Das flache Profil mit Block-in-Block-Stollen soll den schmalen Grat zwischen ausreichend Grip und geringem Rollwiderstand meistern. Wer lieber auf breitere Reifen setzt, hat die Möglichkeit auch Modelle mit bis zu 2,35 Zoll Breite einzubauen.

Die Specialized P.Series – Modelle im Überblick

WEB: specialized.com