Deuter Bikepacking Taschen im Test: Bikepacking-Abenteuer und Radreisen mit dem Gravelbike liegen im Trend. Die absolute Freiheit bei der Routenwahl, vielfältige Einsatzmöglichkeiten und eine ordentliche Portion Abenteuerlust machen den Reiz aus. Damit all das noch angenehmer wird, ist die Wahl des richtigen Equiment ein entscheidender Faktor. Genau dafür hat Deuter mit seinen Cabezon und Mondego Kollektionen zwei einfach zu montierende Radtaschen-Serien entwickelt. Wir haben ein Set der Deuter Bikepacking Taschen getestet.

Damit Bikepacking Trips zum Erfolg werden benötigt man neben einem passenden Bike auch das richtige Bikepacking-Equipment, um sein Gepäck entsprechend am Rad verstauen zu können. Für gefühlt jeden freien Zentimeter am Rad gibt es eine spezielle Taschenlösung. Die Konzepte ähneln sich auf den ersten Blick und kommen meist mit einer Grundausstattung, die aus einer Tasche am Sattel, einer im Rahmendreieck und einer Tasche im Lenkerbereich besteht. Dennoch gibt es hier zwischen den einzelnen Herstellern große Unterschiede was Packmaß, Befestigungssysteme oder Material angeht. Aus diesem Grund haben wir uns das neue Deuter Cabezon Bikepacking Taschen Set einmal genauer angesehen, die Taschen kurzer Hand an unser Gravelbike geschnallt und einige Runden damit gedreht.

Deuter Cabezon Satteltasche

Wenn man an Bikepacking denkt, sticht vor allem die Satteltasche immer deutlich hervor. Bei Deuter kommt diese leichte zweiteilige Tasche mit einem wasserdichtem Packsack, der unsere Klamotten im Test komplett trocken gehalten hat. Damit man die gefüllte Tasche auf ein Mindestmaß verkleinern kann, kommt ein kleines Ventil zum Einsatz, welches einfach für Kompression und noch mehr Kompaktheit sorgt. Dafür schon einmal Daumen hoch, denn so kann man zumindest nach Fahrten durch den Regen oder sommerlichen Gewitterschauern auf trockene Klamotten zurückgreifen, was das Ganze natürlich deutlich angenehmer macht. Als besonders angenehm empfanden wir zudem die Fixierung der Satteltasche, denn auch im Wiegetritt bewegt sich diese nur minimal und stört kaum, sofern man nicht zu schwer belädt. Die Materialschlaufen auf der Oberseite empfanden wir als super praktisch, da man hier kleinere Teile befestigen kann oder mal etwas zum trocknen während der Fahrt einklemmen konnte. Ein schnelles Be- und Entladen bei spontanen Zwischenstopps ist zudem kinderleicht, da die Taschenhalterungen am Fahrrad bleiben kann und man nur den Packsack herausnehmen muss.

Deuter Cabezon Lenkertasche

Auch bei der Lenkertasche setzt man bei der Deuter Bikepacking-Taschen Serie auf ein zweiteiliges System mit wasserdichtem Packsack. Auch hier ist die Montage dank Klettverschluss und mitgelieferter Distanzstücke recht einfach. Außerdem war die Breite der Tasche recht angenehm, da man hier auf einem Standard-Gravellenker noch gut an die Bremsgriffe kommt ohne von der Tasche eingeschränkt zu werden.

Deuter Cabezon Rahmentasche

Als drittes Teil im Deuter Bikepacking Taschen Set hatten wir die Frame Bag, welche mit insgesamt 6 Liter Volumen aus strapazierfähigem Material ordentlich platz für schwereres Gepäck bietet. Ein großer Reißverschlusszugang soll einen einfachen Zugang zum Gepäckfach ermöglichen. Leider muss man hier clever packen, sollte man etwas während der Fahrt benötigen, da der Zugriff für unseren Geschmack leider etwas zu eng war und man so die ganze Frame Pack ausräumen musste.

Deuter Bikepacking Taschen – Features im Überblick

Deuter Saddle Pack: Kapazität: 16 l / Gewicht: ca. 580 Gramm / Preis: 130,00 Euro

16 l / ca. 580 Gramm / 130,00 Euro Deuter Frame Pack: Kapazität: 6 l / Gewicht: ca. 170 Gramm / Preis: 85,00 Euro

6 l / ca. 170 Gramm / 85,00 Euro Deuter Handlebar Pack: Kapazität: 14 l / Gewicht: ca. 600 Gramm / Preis: 100,00 Euro

