Verlosung: Gewinne einen von fünf Casco Speedairo 2 RS

Verlosung: Wenn unter Radsportlern ein Accessoire polarisiert ist es der Helm. Neben den wichtigen Sicherheitsfeatures hat sich auch das Thema Komfort und Passform stetig weiterentwickelt. Die einen setzen dabei auf besonders leichte Modelle mit üppigen Luftschlitzen, die anderen hingegen auf Aerohelme für die letzten Sekunden und ein klares Speed-Bekenntnis. Wir hatten mit den Casco Speedairo 2 RS in den vergangenen Wochen ein ganz besonderes Aeromodell mit Visier im Test. Jetzt habt ihr die Möglichkeit auf Velomotion einen von fünf Casco Speedairos zu gewinnen.

Die Idee hinter dem Casco Speedairo 2 RS war einen Helm für den Straßenradsport zu optimieren und dennoch mit einem Visier auszustatten, damit die Fahrer keine Einschränkung des Sichtfelds in Kauf nehmen müssen. Besonders unter Brillenträger erfreute sich schon die erste Version des Speedairo extremer Beliebtheit, denn man kann die normale Korrekturbrille einfach unter dem Visier tragen und erhält trotzdem getönte „Gläser“. Denn das Visier passt sich automatisch an die äußeren Verhältnisse an und sorgt so für eine klare Sicht und besseren Durchblick auch bei schwierigen Sichtverhältnissen.

Ein großes Manko an Aerohelmen, insbesondere wenn diese noch zusätzlich mit einem Visier kommen, ist häufig die Belüftung. Im Vergleich zum Vorgängermodell konnte der Speedairo 2 noch einmal deutlich verbessert werden und verfügt laut Messungen des Herstellers über keine messbaren Nachteile im Luftstrom.

Casco Speedairo 2 RS – Details: Gewicht: 340 Gramm

Größen: S (52–56 cm), M (54–59 cm), M (59-62 cm)

Preis: 320 Euro

Gewinne jetzt deinen neuen Casco Speedario 2 RS

Wir verlosen fünf mal den Casco Speedario 2 RS Helm im Wert von 320 €. Sichere dir jetzt deinen neuen Helm! Um an der Verlosung teilzunehmen, musst du nur folgende Frage richtig beantworten. Viel Erfolg!

Rechtliches Casco Verlosung:

Deine Mailadresse wird nur bis zum Abschluss der Verlosung gespeichert und anschließend gelöscht – außer Du meldest dich für den Newsletter an. Doch auch in diesem Fall werden keinerlei persönliche Daten gespeichert. Mailadressen oder sonstige Daten werden nicht an Dritte (außer an Casco) weitergegeben.

Das Einverständnis zum Newsletter kann jederzeit widerrufen werden. Deine Adresse darf von Casco ausschließlich für deren Newsletter und Infos rund um ihre Produkte verwendet werden und wird nicht an Dritte weitergegeben. Die Teilnahme an der Verlosung ist nicht von deinem Einverständnis zum Newsletter abhängig. Du erhältst eine E-Mail zur Verifizierung deiner E-Mailadresse.

Der Gewinner wird von uns via E-Mail benachrichtigt und müssen innerhalb von zehn Tagen antworten, ob der Gewinn angenommen wird. Andernfalls wird ein Ersatzgewinner gezogen. Teilnehmen darf jeder, der 18 Jahre und älter ist. Mitglieder der Redaktion sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Aus technischen Gründen kann die Auslieferung nur an eine Adresse innerhalb von Deutschland oder Österreich erfolgen. Im Falle einer nötigen Ausfuhr aus der EU hat der Gewinner das Produkt selbst zu verzollen.

Wenn du Fragen hast, dann sende uns einfach eine E-Mail an redaktion@velomotion.de

Teilnahmeschluss ist der 7. Juli 2023

WEB: casco-helme.de

