Verlosung: Gewinne ein Deuter Bikepacking-Taschen Set!

Verlosung: Das Gravelbike steht seit seinem Durchbruch für absolute Freiheit bei der Routenwahl, vielfältige Einsatzmöglichkeiten und für eine ordentliche Portion Abenteuerlust. All das wird nur noch durch Bikepacking-Abenteuer mit dem Gravelbike getoppt. Genau dafür hat Deuter mit seinen Cabezon und Mondego Kollektionen zwei einfach zu montierende Radtaschen-Serien entwickelt. In unserem Gewinnspiel könnt ihr ein neues Deuter Bikepacking-Taschen Set der Modellserie Cabezon bestehend aus Lenkertasche, Satteltasche und Rahmentasche im Wert von über 300 Euro gewinnen!

Täglich mit dem Fahrrad in der Stadt oder auf dem Weg zur Arbeit unterwegs, ausgedehnte Touren oder sogar Mehrtagestrips. Damit die Zeit auf dem Rad noch besser wird, hat Deuter mit seiner Cabezon und Mondego Serie clevere Fahrradtaschen entwickelt, die von kleinen Utensilien wie Werkzeug oder Schlüssel bis hin zu größerem Gepäck beinahe alles perfekt am Rad verstauen lassen.

Ein Must-Have für alle Bikepackingfans ist dabei die Saddle Bag. Bei Deuter kommt diese leichte zweiteilige Tasche mit wasserdichtem Packsack, fixierbarem Roll-Top und Komprimierungsventil sowie mit elastischem Kompressionszug und Materialschlaufen auf der Oberseite und versteiftem Bodenbereich unten. So wird ein schnelles Be- und Entladen bei spontanen Zwischenstopps zum Kinderspiel, da die Taschenhalterungen am Fahrrad bleiben kann und man nur den Packsack, welcher insgesamt 16 Liter fasst, herausnehmen muss. Die robusten Gurtbänder können dank Klettverschluss und Schnallen an unterschiedlichste Rohrdurchmesser angepasst werden und sind so für alle Fahrradmodelle geeignet.

Werbung Karl Platt präsentiert das BULLS Sonic Evo AM 3 Carbon

Auch bei der Lenkertasche setzt man bei der Deuter Bikepacking-Taschen Serie auf ein zweiteiliges System mit wasserdichtem Packsack. Mittels robuster Gurtbänder kann man dank Klettverschluss und mitgelieferter Distanzstücke unterschiedlichste Rohrdurchmesser bedienen.

Für schwereres Gepäck bietet sich immer auch eine Rahmen Tasche an. Mit der Deuter Frame Bag hat man eine leichte wie wasserdichte Rahmentasche mit insgesamt 6 Liter Volumen aus strapazierfähigem Material mit reflektierenden Elementen. Befestigt wird das Ganze mit vier Doppelklettverschlüssen, so kann die Frame Bag an unterschiedlichste Rahmengrößen und Rohrdurchmesser angepasst werden, ohne zu wackeln. Ein großer Reißverschlusszugang zum geräumigen Hauptfach ermöglicht einfachen Zugang.

Gewinne jetzt eines von drei Deuter Bikepacking-Taschen Sets

Sichere dir bei unserem Gewinnspiel ein neues Deuter Bikepacking-Taschenset der Modellserie Cabezon bestehend aus Lenkertasche, Satteltasche und Rahmentasche im Wert von über 300 Euro. Um teilzunehmen, musst du nur folgende Frage richtig beantworten. Viel Glück!

Rechtliches Deuter Verlosung:

Deine Mailadresse wird nur bis zum Abschluss der Verlosung gespeichert und anschließend gelöscht – außer Du meldest dich für den Newsletter an. Doch auch in diesem Fall werden keinerlei persönliche Daten gespeichert. Mailadressen oder sonstige Daten werden nicht an Dritte (außer an Deuter) weitergegeben.

Das Einverständnis zum Newsletter kann jederzeit widerrufen werden. Deine Adresse darf von Deuter ausschließlich für deren Newsletter und Infos rund um ihre Produkte verwendet werden und wird nicht an Dritte weitergegeben. Die Teilnahme an der Verlosung ist nicht von deinem Einverständnis zum Newsletter abhängig. Du erhältst eine E-Mail zur Verifizierung deiner E-Mailadresse.

Der Gewinner wird von uns via E-Mail benachrichtigt und müssen innerhalb von zehn Tagen antworten, ob der Gewinn angenommen wird. Andernfalls wird ein Ersatzgewinner gezogen. Teilnehmen darf jeder, der 18 Jahre und älter ist. Mitglieder der Redaktion sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Aus technischen Gründen kann die Auslieferung nur an eine Adresse innerhalb von Deutschland oder Österreich erfolgen. Im Falle einer nötigen Ausfuhr aus der EU hat der Gewinner das Produkt selbst zu verzollen.

Wenn du Fragen hast, dann sende uns einfach eine E-Mail an redaktion@velomotion.de

Teilnahmeschluss ist der 28. Juli 2023

WEB: deuter.com