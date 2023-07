SRAM XX Eagle AXS: Die Highend-Gruppe bietet mit ganz neuen Technologien, geringem Gewicht und optimaler Funktion viel Stoff zum träumen. Wer gerade keine 2.750 Euro übrig hat, um sein/ihr Traumbike perfekt auszustatten oder ein vorhandenes (E-)MTB upzugraden, bekommt von uns die Chance auf einen attraktiven Gewinn.

Eine Steigerung ist kaum denkbar – das wissen alle, die sich schon einmal mit den Spitzenprodukten im MTB-Segment von SRAM beschäftigt haben. Seit der ersten X0-Gruppe, die vor rund 15 Jahren auf den Markt kam, ist der US-Hersteller klar auf Leichtbau fokussiert; außerdem hat sich SRAM bei seinen Schaltungen immer als extrem innovativ erwiesen. So geht der 1x-Antrieb auf das Konto der Marke, und mit der XX Eagle AXS hat SRAM hier ein neues Niveau erreicht. Denn die im März erstmals vorgestellte Gruppe wartet mit zahlreichen Innovationen auf, welche gerade in Sachen Schaltverhalten ein echter Gamechanger sind.

Für hochgezogene Augenbrauen sorgte natürlich vor allem das UDH-Schaltwerk, das nicht mehr an ein herkömmliches Schaltauge geschraubt, sondern direkt am Rahmen fixiert wird. Abgesehen davon, dass dies eine extrem robuste Konstruktion ist, hat das System auch den Vorteil exakt definierter Abstände zwischen Schaltwerk und Kassette. Die aufwendige Justage des Kettenwechslers gehört damit der Vergangenheit an.

Das große AXS-Schaltwerk funktioniert natürlich elektronisch und kabellos, wobei der „AXS Pod“ genannte neue Schalthebel eine ganz neue Form aufweist. Er macht Schluss mit von mechanischen Systemen übernommenen Hebeln und bietet zwei griffige Tasten; außerdem ist er extrem vielseitig verstellbar. Neue Technik gibt es auch bei den Kassetten, die „T-Type“ genannt werden: Die Bandbreite beträgt nach wie vor 520 % dank 10-52 Zähnen, wobei einzelne Abstufungen geändert wurden; dazu wird nun eine „Flattop“-Kette genutzt, wie man sie bereits von den SRAM-Rennradgruppen kennt. Neu ist das sogenannte Kassetten-Mapping, bei dem die Steighilfen so ausgelegt sind, dass der Schaltvorgang von jeder Position des Ritzels aus gleich schnell abläuft. Dadurch wird das Schalten insgesamt gleichmäßiger, außerdem gibt es keine Einschränkungen mehr bei der Lastschaltbarkeit – auch nicht am E-MTB.

Gewinne jetzt deine neue SRAM XX Eagle AXS MTB-Topgruppe!

Zur XX-Gruppe gehören nun auch Carbon-Kurbeln, die optional mit Powermeter verfügbar sind, was die Highend-Gruppe endgültig zum Rennmaterial werden lässt. Komponenten, von denen man durchaus träumen kann, doch manchmal werden Träume wahr – in diesem Fall auch ohne die Investition von 2.750 Euro für die komplette Antriebsgruppe. Gemeinsam mit SRAM verlost Velomotion eine SRAM XX Eagle AXS; um dir die Chance auf den Gewinn zu sichern, musst du nur die unten angegebene Preisfrage richtig beantworten.

