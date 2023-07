Sram hat es sich zur wiederkehrenden Aufgabe gemacht unsere Art zu Schalten zu verändern. Der Umwerfer ist vom Aussterben bedroht, 12 Gänge mit Riesen-Ritzel will der Biker. Dann alles auf elektrisch und auf drahtlos. Und zu guter letzt bekam das Schaltauge einen Tritt in den Hintern und Einstellschrauben suchen neu Betätigungsfelder. Addiert wurde noch der Mythos der Unverwundbarkeit.

Aber: Man will und kann ja nicht gleich den Bausparer auflösen, um sich ein Bike aufzubauen. Seit Jahren werden Bikes teurer und wir hören von Lesern oft Unmut über diese Entwicklung. Carbon, Motoren und Akkus, mehr Federweg bei weniger Gewicht, das alles kostet eben… „Spaß kostet“… blöder Spruch und doch irgendwie wahr. Schön, das Sram jetzt eine Transmission Gruppe auf GX Niveau nachlegt. Das ist doch in Zeiten von Inflations-Schlagzeilen mal ein gute Nachricht!

Nun, wir haben Transmission mit der Einführung der XO und XX Transmission schon genauer unter die Lupe genommen. Dazu findet ihr hier einen Artikel und ein Video:

Was ist an der GX Eagle Transmission anders? Nun, einige Materialien sind anders, das Finish ist nicht das selbe und in Sachen Gewicht hat man auch nicht alle Register gezogen. Klar, irgendwo muss man sparen, wenn man sparen will. Trotzdem erschien uns die Cassette subjektiv sehr leicht, bei der Montage. Die anderen Komponenten waren weniger auffällig und stehen optisch den höherwertigen Transmission Gruppen nicht wirklich nach. Ich würde sagen: „anders aber nicht billiger“. Im Gegenteil, mir gefällt die Positionierung des Akkus, schön geschützt, im Schaltwerk, sogar sehr gut. Eigentlich sogar besser als bei den Top Gruppen.

Bei der Montage des Schaltwerks fiel auf, das der Rahmenhersteller den UDH-Standard scheinbar nicht genau eingehalten hat. Die Montage funktionierte trotzdem problemlos. Es bleibt ein kleiner Luftspalt zwischen dem äußeren Teil des Schaltwerks und dem Rahmen. Das macht scheinbar keine Probleme. Nach penibler Einstellung und einer ersten Probefahrt muss ich sogar sagen, die Gruppe schaltet entweder etwas geschmeidiger als die Top Gruppen der Transmission Reihe, oder ich habe mich inzwischen einfach an das etwas andere Schaltverhalten gewöhnt und es fällt mir weniger auf. Das wir aber ein Ausführlicher Test zeigen. Unser tester Christoph wird der Gruppe einiges zumuten, so wie ich ihn kenne. Er sitzt einige Tausend Kilometer im Jahr auf dem rad und sein Capra muss vom langen Uphill bis zur Downhillstrecke in Schladming alles mitmachen. Wir werden berichten!

Bis dahin finden sich ausführliche Infos zu Gruppe und auch alle selbst ermittelten Gewichte hier:

