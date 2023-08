BH iLynx+ im Test: Die perfekte Balance aus Leichtigkeit und Power?

Test: In der stetig wachsenden Welt der eMTBs kann das BH iLynx+ Trail aus der Masse hervorstechen. Das neueste Bike der Spanier vereint die Leichtigkeit eines Light eMTBs mit der Performance eines Full Power eMTBs und ist damit fast einzigartig auf dem Markt. Mit dem Shimano EP801 Motor, einem herausnehmbaren 540 Wattstunden Akku und einem bemerkenswert leichten Gewicht von etwa 20 Kilogramm klingt das BH iLynx+ Trail auf dem Papier nach einem enorm spannenden Bike – doch wie schlägt es sich in der Praxis?

Die Besonderheit des BH iLynx+ Trail liegt in seiner einzigartigen Kombination von Leistung und Leichtigkeit. Angetrieben von der neuesten Version des Shimano EP801 Motors mit beachtlichen 85 Nm Drehmoment erfüllt das Bike zweifelsohne die Erwartungen in puncto Power. Nicht minder beeindruckend ist das geringe Gewicht, das sich beim Top-Modell der Trail-Variante auf lediglich etwa 20,5 Kilogramm (in Rahmengröße M) beläuft. Dieses bemerkenswerte Leichtgewicht wird auch durch den geschickt im unkonventionell geformten Unterrohr des Rahmens platzierten 540 Wattstunden Akku ermöglicht.

Innovative Akku-Lösung

Der Akku ist einer der bestimmenden Faktoren jedes eMTBs, wenn es um Gewicht und Design geht. Das BH iLynx+ Trail punktet hier mit einer innovativen Lösung: Der 540 Wattstunden Akku ist geschwungen im Unterrohr integriert und kann mühelos über eine abschließbare Klappe im Oberrohr entnommen werden. Die unkonventionelle Formgebung des Unterrohrs hat also nicht nur ästhetische Gründe, sondern ist durch diese Integration bedingt. Zudem besteht die Möglichkeit, einen Range Extender mit zusätzlichen 180 Wattstunden Kapazität zu montieren, was die Reichweite des BH iLynx+ Trail noch weiter steigert und die Gesamtkapazität auf 720 Wh erhöht – bei insgesamt deutlich unter 22 kg Gesamtgewicht.

Durchdachter Rahmen

Der Carbonrahmen des BH iLynx+ Trail bietet einige Features wie die integrierte Sattelklemme, der geschützte Ladeport in der Hinterbauschwinge sowie Rahmenschützer am gesamten Hinterbau. Der Superboost-Standard am Hinterrad ermöglicht ein steiferes und symmetrisch eingespeichtes Hinterrad und kürzere Kettenstreben, auch wenn es die Auswahl an passenden Laufrädern etwas einschränkt. Die durch den Steuersatz geführten Leitungen und Züge sind zwar aufgeräumt, kosten jedoch ein paar Minuten zusätzlichen Zeitaufwand bei einigen Wartungsarbeiten.

Über das sogenannte BH Unique Programm lässt sich der Rahmen des iLynx+ in Wunschfarbe lackieren, auch die Farbe der Decals bleibt dem Kunden offen. Bei den Topmodellen (mit der Bezeichnung „Pro“) ist dieser Extra-Service kostenlos, bei den übrigen Ausstattungsvarianten schlägt er mit 300 Euro Aufpreis zu Buche.

Vielseitige Varianten für unterschiedliche Ansprüche

Das BH iLynx+ Trail ist in zwei Grundvarianten erhältlich: als Trail-variante und als Enduro-variante. Die Trailvariante kommt mit 29er Laufrädern und 140 mm Federweg, während die Endurovariante mit 160 mm Federweg aufwartet. Beide Varianten bieten eine Auswahl von drei verschiedenen Ausstattungsvarianten. Gemein haben sie einen Rahmen aus Carbon und das Antriebssystem mit EP801 und 540 Wh Akku.

Ausstattung und Preis des BH iLynx+

Die Ausstattung des BH iLynx+ Trail ist größtenteils überzeugend. Die Verwendung von XT Komponenten von Shimano sorgt für zuverlässige Schalt- und Bremsperformance. Das Fox Factory Fahrwerk stellt eine starke Basis für vielfältige Trailbedingungen dar, auch wenn in der Gabel „nur“ die etwas einfachere Fit4 Dämpfung verbaut ist. Auch die Maxxis Reifen gefallen, zumal mit stabiler Exo+ Karkasse am Hinterrad. Nicht ganz so gut gefielen uns dagegen das sehr einfache Bedienteil des Motors und die weniger zufriedenstellende Sattelstütze. Der Preis des Topmodells beläuft sich auf rund 9.799 Euro, während die günstigeren Varianten bereits bei etwa 7.700 Euro beginnen.

Rahmen 140 mm FS Carbon Federgabel Fox 36 Factory FiT4 Antrieb Shimano EP801 Akku 540 Wh Dämpfer Fox Float X Factory Laufräder Race Face Turbine 30 TR Reifen VR Maxxis DHF MaxxTerra Exo Reifen HR Maxxis DHRII MaxxTerra Exo Schaltwerk Shimano XT 12-fach Schalthebel Shimano XT Kurbel Shimano 34t Umwerfer Ohne Bremse Shimano XT M8120 Bremsscheiben Shimano XT 203 mm Sattelstütze Race Face Aeffect Sattel Prologo Proxim W450 Stn Vorbau BH Evo 35 Fit Lenker Race Face Aeffect Riser

BH iLynx+ Enduro Pro 9.9 BH iLynx+ Enduro 9.8 BH iLynx+ Enduro 9.7 BH iLynx+ Trail Pro 8.9 BH iLynx+ Trail 8.8 BH iLynx+ Trail 8.7 Schaltung: Shimano XT 12-fach

Gabel: Fox 38 Factory FiT4 160 mm

Dämpfer: Fox DHX2 Factory 160 mm

Bremsen: Shimano XT M8120

Laufräder: Race Face Turbine 30 TR Preis: 9.999 Euro Schaltung: Shimano XT 12-fach

Gabel: Fox 38 Performance 160 mm

Dämpfer: Fox Float X Performance 160 mm

Bremsen: Shimano XT M8120

Laufräder: Race Face Aeffect 30 TR Preis: 8.699 Euro Schaltung: Shimano XT/Deore 12-fach

Gabel: Fox 38 Rhythm 160 mm

Dämpfer: Fox Float X Performance 160 mm

Bremsen: Shimano MT520

Laufräder: Race Face Arc 30 TR Preis: 7.899 Euro Schaltung: Shimano XT 12-fach

Gabel: Fox 36 Factory FiT4 140 mm

Dämpfer: Fox Float X Factory 140 mm

Bremsen: Shimano XT M8120

Laufräder: Race Face Turbine 30 TR Preis: 9.799 Euro Schaltung: Shimano XT/SLX 12-fach

Gabel: Fox 36 Factory FiT4 140 mm

Dämpfer: Fox Float X Performance 140 mm

Bremsen: Shimano XT M8120

Laufräder: Race Face Aeffect 30 TR Preis: 8.699 Euro Schaltung: Shimano XT/Deore 12-fach

Gabel: Fox 36 Performance 140 mm

Dämpfer: Fox Float X Performance 140 mm

Bremsen: Shimano MT520

Laufräder: Race Face Arc 30 TR Preis: 7.699 Euro

Das BH iLynx+ Trail in der Praxis

In der Praxis erweist sich das BH iLynx+ Trail als äußerst agiles und verspieltes Trailbike. Dank des Shimano EP801 Motors und des ausgewogenen Fahrwerks bietet es eine tadellose Performance auf verschiedensten Trails. Der Motor liefert viel Kraft, besonders im Vergleich zur vorherigen EP8-Version. Die Geometrie des Rades ist insgesamt ausgewogen, obwohl einige Aspekte wie der Lenkwinkel etwas konservativer ausfallen. Das BH iLynx+ Trail bewegt sich geschmeidig und agil durch technisch anspruchsvolles Gelände und vermittelt dabei ein ausgewogenes Fahrgefühl zwischen spielerischer Leichtigkeit und Laufruhe. Der Hinterbau neigt bei schnellen Schlägen etwas dazu, unruhig zu werden – das lässt sich jedoch durch etwas mehr Rebound am Dämpfer gut in den Griff bekommen.

Geometriedaten

Größe SM MD LG XL Sitzrohrlänge 400 420 440 480 Oberrohrlänge 581 606 628 649 Steuerrohrlänge 95 100 110 125 Kettenstrebenlänge 440 440 440 440 Lenkwinkel 66 66 66 66 Sitzrohrwinkel (effective) 77 77 77 77 Tretlagerhöhe 338 338 338 338 Stack 595 600 610 623 Reach 433 458 478 495

Ausführliche Fahreindrücke findet ihr in unserem Testvideo: