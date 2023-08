Crankbrothers Stamp Lace im Test: Schick, vielseitig und sportlich

Test / MTB-Schuhe: Der Markt an MTB-Schuhen für Flatpedals wird zunehmend unübersichtlich. In den vergangenen Jahren konnte sich Crankbrothers hier jedoch einen Namen machen – zurecht? Das versuchen wir beim Test der Crankbrothers Stamp Lace herauszufinden.

Noch vor zehn Jahren war die Auswahl an speziellen Schuhen für Flatpedals am Mountainbike ausgesprochen dünn. Eigentlich gab es zum damaligen Branchen-Primus FiveTen keine echten Alternativen. Mit der wachsenden Popularität des MTB-Sports, auch durch den Siegeszug des E-MTBs, sieht es heute ganz anders aus. Die Auswahl an Flatpedal-Schuhen ist mittlerweile gigantisch – Crankbrothers hat dabei nicht nur mit die größte Auswahl am Markt, sondern dürfte auch zu den beliebtesten Anbietern gehören. Zu sehen sind die Schuhe des US-Herstellers jedenfalls häufig, egal ob bei Profi-Athleten wie Fabio Wibmer, auf den heimischen Trails oder in den Bikeparks rund um den Globus.

Mit den Crankbrothers Stamp Lace schauen wir uns die „einfachste“ der insgesamt drei erhältlichen Varianten des Schuhs an: Ausgestattet mit einer klassischen Schnürung kommt der Schuh in zahlreichen unterschiedlichen Designs und für eine UVP von 129,99 Euro. Daneben gibt es noch eine Speed Lace Variante mit Schnellschnürung und zusätzlichem Kletterschluss für 149,99 Euro und die Top-Variante ist für 179,99 Euro mit einem Boa-Verschluss ausgestattet. Wer nicht auf Flatpedals unterwegs ist, findet mit den Mallet und Mallet-E Modellen auch entsprechende Varianten für Klickpedale.

Wer sich im Portfolio von Crankbrothers etwas auskennt, dem dürfte bei der Bezeichnung der Schuhe bereits aufgefallen sein: Ihr Name entspricht dem der dazu passenden Pedale im Programm. Zwar sagen die US-Amerikaner, die Schuhe würden besonders gut mit den hauseigenen Pedalen funktionieren – in der Praxis konnten wir hier jedoch keine besonderen Vor- oder Nachteile feststellen. Heißt im Klartext: Die Stamp Schuhe funktionieren natürlich mit allen auf dem Markt erhältlichen Flatpedals.

Bei der Sohle verwendet Crankbrothers die hauseigene MC2 Gummimischung, zudem hat man beim Profil darauf geachtet, dass dieses vor allem mit längeren Pins an den Pedalen gut funktioniert, durch abgerundete Kanten weniger Verschleißerscheinungen zeigen und auch abseits des Bikes ordentlich Grip bieten soll. Das synthetische Obermaterial weist eine großteils glatte Textur auf, was sich bei der Reinigung positiv bemerkbar machen sollte. Sowohl die Oberseite als auch die Seiten der Schuhe sind perforiert, um für etwas Frischluft zu sorgen; wasserfest sind die Schuhe so natürlich nicht.

Die Passform der Schuhe ist hervorragend – bei der Größe fallen sie normal aus. Hier kann man getrost zur gewohnten Schuhgröße der Straßenschuhe greifen. Grundsätzlich sind sie eher auf der breiten Seite, ohne jedoch extrem zu werden. Ein unserer Ansicht nach guter Kompromiss, da man so wohl den meisten Fußformen gerecht werden dürfte. Der Komfort ist ohnehin einer der größten Vorzüge der Crankbrothers Stamp Lace, sowohl auf als auch neben dem Bike. Sohle und Fußbett dämpfen die Vibrationen vom Pedal sehr angenehm, wirken jedoch zu keiner Zeit schwammig, auch wenn die Sohle selbst nicht zu den steifsten auf dem Markt gehört. Das macht sich hier und dort beim Vortrieb bemerkbar, auch bei Sprüngen oder härteren Schlägen biegt sich der Schuh auf dem Pedal merklich durch. Wer hier höhere Steifigkeit bevorzugt, muss bei Crankbrothers wohl zu den Mallet Schuhen für Klickpedale greifen. Durch die eher weiche Sohle steigt jedoch gleichzeitig auch der Trage- bzw. Laufkomfort neben dem Bike, auch wenn die Sohle vor allem bei Nässe im Wald mehr Grip bieten dürfte. Trage- oder Schiebepassagen werden hier schnell zur Rutschpartie.

Keinerlei Grund zur Kritik bietet der Grip auf dem Pedal. Wir haben die Crankbrothers Stamp Lace sowohl auf den hauseigenen Stamp 3 Pedalen getestet, aber auch auf verschiedenen Modellen anderer Hersteller. Der Grip konnte insbesondere in Kombination mit längeren Pins überzeugen. Dabei ist es durchaus positiv, dass man nicht zu sehr auf dem Pedal klebt, sondern kleinere Korrekturen der Fußposition möglich sind. Diesbezüglich finden die Stamp Lace eine sehr gute Balance.

Die verstärkte Zehenkappe bietet ordentlichen Schutz bei ungewolltem Kontakt mit Steinen, Felsen oder ähnlichem. Der Knöchel liegt andererseits komplett frei – hier würden wir uns für die Zukunft vielleicht noch ein weiteres Modell von Crankbrothers wünschen, das hier eine zusätzliche Polsterung mitbringt.