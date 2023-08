Die Unbeugsamen: Rose Reifenheber Pro Set im Test

Fahrrad Reifenheber Test: Die Unbeugsamen – so umschreibt Hersteller Rose die Pro Reifenheber aus dem eigenen Portfolio. Das zwei Reifenheber enthaltende Set macht tatsächlich einen sehr soliden Eindruck. Basierend auf einem Aluminiumkern mit Kunststoffeinfassung dürften selbst störrische Reifenexemplare kein Problem darstellen. Ob dem wirklich so ist sollte unser Fahrrad Reifenheber Test klären.

Allgemeines zum Hersteller

Seit über 110 Jahren steht der Name Rose für Radsport und die Leidenschaft zum Fahrrad. Den Anfang markierte ein kleiner Fahrradladen in Bocholt, der 1907 von Heinrich Rose gegründet wurde. Das heute noch fest in Familienhand befindliche Unternehmen startete in den 1980er Jahren als Versandhandel durch und brachte im Jahr 2011 die Eigenmarke ROSE Bikes auf den Markt. Neben dem ROSE Biketown in Bocholt ist ROSE Bikes mittlerweile in insgesamt 15 Städten mit Stores und Werkstätten vertreten.

Rose Reifenheber Pro Set: Erster Eindruck

Die Rose Reifenheber Pro gehören mit einer Länge von 116 Millimetern zu den kürzeren Vertretern in unserer Bestenliste. Zum Schutz der Felge ist der Aluminiumkern von einem Kunststoffrahmen umgeben. Die leichte Wölbung des Hebels erhöht die Ergonomie. Ein Fixieren an der Speiche ermöglicht der einseitige Speichenhaken. Das Ende des Hebels ist allerdings recht kantig und beeinträchtigt ein wenig das ansonsten gute Griffgefühl. Die mitgelieferte Steckhülle hält die Reifenheber beim Transport zusammen.

Werbung Karl Platt präsentiert das BULLS Sonic Evo AM 3 Carbon

Die Fahrrad-Reifenheber im Test

Stabil sind die Rose Reifenheber Pro wirklich! Selbst bei hartnäckig sitzenden Reifen geben die Hebel nicht nach, nachteilig wirkt sich bei notwendig werdenden hohen Hebelkräften nur die etwas kurze Länge aus. Das Einschieben der Schaufel unter die Reifenwulst gestaltet sich einfach und der Speichenhaken sitzt perfekt. Die Kunststoffeinfassung weist allerdings eine entscheidende Schwachstelle auf: Die beim Abhebeln wirkenden Kräfte werden an der Rückseite sehr punktuell auf die Felge übertragen, was bei empfindlichen Exemplaren zu unansehnlichen Macken führen kann (siehe Bild unten).

Rose Reifenheber Pro Set im Detail