Dreiteiliges Reifenheberset mit Stahlkern und Kunststoffhülle: XLC Tire Lever TO-S59 im Test

Fahrrad Reifenheber Test: Unter der wenig dekorativen Bezeichnung TO-S59 findet sich im Sortiment von XLC ein vielversprechendes dreiteiliges Reifenheberset. Die Optik verdient hierbei sicherlich ebenso viel Aufmerksamkeit wie der gesamte Aufbau. Der Stahlkern ist von einer Kunststoffhülle umgeben, wodurch der Hebel dem Nutzer ein sehr effizientes und materialschonendes Arbeiten gewährleisten soll.

Allgemeines zum Hersteller

Im Jahr 2003 hat die Accell Group mit XLC (x-cellent bike components) eine Eigenmarke für Fahrradkomponenten ins Leben gerufen. Zuerst wurden die Parts von XLC als Erstaustattung an Fahrrädern bekannter Accell Marken verbaut. Seit 2005 wird die Marke über die Winora-Group, eine Tochtergesellschaft der Accell Group, vertrieben. Das Portfolio von XLC umfasst heute neben Fahrradteilen auch Zubehör und Bekleidung für den Fahrradbereich.

XLC Tire Lever TO-S59: Erster Eindruck

Der XLC TO-S59 Tire Lever besticht durch ein innovatives Design, welches einen tiefen Einblick in das Innere des Reifenhebers gewährt. Sowohl das in der Kunststoffhülle eingelassene „Sichtfenster“ als auch die für eine bessere Griffigkeit platzierten Bohrungen lassen den großzügig dimensionierten Stahlkern erkennen. Das Sichtfenster erlaubt gleichzeitig ein praktisches Zusammenklipsen des 3er-Sets. Auffallend ist außerdem die klobige Gestaltung, die einen sehr robusten Eindruck vermittelt. Dem schließt sich ebenso der stabil wirkende Speichenhaken an.

Die Fahrrad-Reifenheber im Test

Die unverwüstlich wirkende Optik täuscht nicht. Selbst große Hebelkräfte vermögen die XLC Reifenheber nicht aus der Reserve zu locken. Die hohe Formbeständigkeit und die gute Haptik ermöglichen eine effiziente Kraftumsetzung. Dank der Kunststoffummantelung des Stahlkerns wird zudem ein materialschonendes Arbeiten gewährleistet. Aufgrund der dick gestalteten Schaufel stellt sich allerdings ein anderes Problem ein. Diese lässt sich nur widerwillig unter eng sitzende Reifenwülste schieben, wodurch ein erhöhter Kraftaufwand notwendig ist.

XLC Tire Lever Reifenheber TO-S59 im Detail