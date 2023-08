Produktnews: Mit den neuen mechanischen 12-fach-Komponenten der Shimano 105 Serie bietet der Hersteller Rennrad-Enthusiasten, die Wert auf ein zuverlässiges und einfach zu wartendes Schaltsystem auf einem preislich attraktiven Niveau legen. Die neue, leichte Komponentengruppe bietet mechanische 12-fach-Schaltfunktion auf Top-Niveau, eine intuitive Bedienung und ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit.

Bereits im letzten Jahr hat der Komponentenhersteller mit der ersten Shimano 105 Di2 Gruppe das 12-fach Schaltvergnügen auch auf das Einstiegslevel der Performance-Gruppen gebracht und gleichzeitig die 105 Serie „elektrifiziert“. In Anlehnung an diese Version stellt man nun die mechanische Variante der Shimano 105 12-fach Schaltgruppe vor, um eine noch breitere Masse an ambitionierten Fahrern zu erreichen.

Werbung Karl Platt präsentiert das BULLS Sonic Evo AM 3 Carbon

Die neue Shimano 105: Mechanisches 12-fach Schaltsystem mit Allround-Genen

Von außen betrachtet bietet die integrierte Zug- und Leitungsführung der mechanischen Shimano 105 12-fach Gruppe ein ansprechendes, „cleanes“ Cockpit- Design. Mit dem Schritt zu 12-fach bekommt die mechanische Shimano 105 zudem ein neues Maß an Flexibilität und Vielseitigkeit, denn die neuen Abstufungen dank des zusätzlichen Ritzels ermöglichen ein enorm breites Einsatzspektrum. Ermöglicht wird dies durch den Antriebsstrang der neuen mechanischen 105er, bestehend aus Kassetten mit wahlweise 11-34 oder 11-36 Zähnen sowie der Hollowtech II Kurbelgarnituren mit Abstufungen von 50/34 oder 52/36 Zähnen am großen bzw. kleinen Kettenblatt.

Während die Kombination einer 50/34 Kompakt-Kurbelgarnitur und 11-34 oder 11-36 Kassette mit einer 1:1-Übersetzung oder sogar einer Untersetzung besonders steile und lange Anstiege vereinfachen dürfte, so ermöglicht es die Kombination mit 52/36 Semi-Kompakt-Kurbel auch auf flotteren Abschnitten, Abfahrten oder im Sprint noch richtig Gas zu geben. Durch den zusätzlichen 12. Gang der neuen mechanischen Shimano 105 Schaltgruppe werden progressive Gangschritte für komfortable Trittfrequenzen auf jeglichen Terrains ermöglicht.

Damit die Gänge aber auch entsprechend gewechselt werden können, kommen das neue RD-R7100 Schaltwerk mit Shadow RD Technologie und der FD-R7100 Umwerfer zum Einsatz. Die Shadow RD Technologie des Schaltwerks sorgt dafür, dass dieses trotz einer sehr flachen Konstruktion eine ausgeglichene Spannung und leichtgängige, effiziente und geräuscharme Schaltvorgänge ermöglicht. Der neue mechanische Umwerfer sorgt mit einer Toggle-Link-Konstruktion zum einen für reichhaltige Optionen bei der Zugansteuerung, zum anderen garantiert sie problemlose und zuverlässige Wechsel vom großen aufs kleine Kettenblatt oder umgekehrt.

Die neue mechanische Shimano 105 mit verbesserter Ergonomie

Als einer der Hauptkontaktpunkte zwischen Fahrer und Rad liegt auf den Schalt-/Bremshebeln seit jeher ein großer Fokus in Sachen Ergonomie. Die neuen ST-R7120 Hebel der Shimano 105 12-fach wurden so konstruiert, dass Menschen mit großen wie mit kleinen Händen gleichermaßen in den Genuss modernster Ergonomie, höchsten Komforts und exzellenter Kontrollierbarkeit kommen.

Diese Kontrollierbarkeit spiegelt sich auch im Zusammenspiel zwischen Bremshebel und den neuen Bremssätteln wider. Denn zusammen sorgen diese für eine hohe, effiziente Bremsleistung bei guter Dosierbarkeit. Zudem verfügt das neue Modell im Vergleich zur früheren 105er über 10% mehr Freiraum zur Bremsscheibe, wodurch Schleifgeräusche verhindert werden.

WEB: shimano.com