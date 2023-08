Radsport: Mads Pedersen hat die BEMER Cyclassics Hamburg gewonnen. Der Däne bestätigte seine aktuelle Topform beim Eintagesrennen in Deutschland, indem er selbst auf dem letzten Kilometer die Lücke zur Fluchtgruppe schließen konnte und dann den Sprint für sich entschied.

Pedersen ist in der Form seines Lebens

Erst gestern gewann Mads Pedersen (Lidl – Trek) die Dänemark-Rundfahrt mit einer beeindruckenden Leistung im Einzelzeitfahren. Heute bestätigte er seine Topform mit einem weiteren Erfolg. Nach 205,6 Kilometern durfte der Däne in Hamburg jubeln – und das nicht nach einem klassischen Massensprint. Denn Mads Pedersen war es selbst, der auf den letzten 1.000 Metern die Lücke zu den drei Ausreißern um Nils Politt (Bora – hansgrohe) schließen musste. Dabei entwischte er dem gesamten Peloton, schloss zum Führungstrio auf und gewann schließlich den Sprint. Rang zwei ging an Danny van Poppel (Bora – hansgrohe), der nach dem Ausscheiden seines Teamkollegen Sam Bennett für den deutschen Rennstall die erste Wahl im Massensprint gewesen ist. Das Podium komplettiert der Italiener Elia Viviani (Ineos Grenadiers), der hier in seiner Karriere bereits dreimal gewann.