Deutschland Tour #1: Ilan Van Wilder erobert mit Sieg die Gesamtführung

Radsport: Ilan Van Wilder hat einen Massensprint auf der ersten Etappe der Deutschland Tour verhindert. Der Belgier gewann im Sprint einre Dreiergruppe nicht nur das Teilstück in Merzig, sondern erobert damit auch die Gesamtführung seines Teamkollegen Ethan Vernon.

Van Wilder beschert Quick-Step den nächsten Sieg

Doch kein Massensprint in Merzig. Das Finale der 179 Kilometer langen ersten Etappe der Deutschland Tour war dann doch eine Angelegenheit für die starken Puncheure. Nachdem die Ausreißer des Tages eingefangen wurden, hagelte es Attacken aus dem Favoritenfeld heraus. Schließlich konnten sich mit Ilan Van Wilder (Soudal – Quick-Step), Felix Großschartner (UAE) und Pavel Sivakov (Ineos Grenadier) drei starke Fahrer lösen. Trotz leichter Taktiererei auf den letzten 1.000 Metern sollte es am Ende ganz knapp reichen. Der Belgier gewann den Dreiersprint vor dem Österreicher und dem Franzosen. Mit seinem ersten Profisieg übernimmt Ilan Van Wilder auch die Gesamtführung von seinem Teamkollegen Ethan Vernon, der gestern in Sankt Wendel den Prolog gewann.

Das Peloton verliert 10 Sekunden

Drei Sekunden hinter dem Trio rollten Kevin Vermaerke (DSM – Firmenich), Pello Bilbao (Bahrain – Victorious) und Dylan Teuns (Israel – Premier Tech) über die Ziellinie. Das Hauptfeld büßte insgesamt zehn Sekunden ein. Den Sprint dort gewann Danny van Poppel (Bora – hansgrohe) vor dem gestrigen Tagessieger Ethan Vernon (Soudal – Quick-Step). Topfavorit Mads Pedersen (Lidl – Trek) konnte in die Entscheidung nicht mit eingreifen, da er bereits weit vom Ziel entfernt den Anschluss an das Hauptfeld verloren hat.

Kristoff muss aufgeben

Den 179 Kilometer langen Weg von Sankt Wendel nach Merzig trat Alexander Kristoff (Uno-X) nicht mehr an. Der erfahrene Norweger – der in den vergangenen drei Ausgaben der Deutschland Tour jeweils ein Teilstück gewinnen konnte – musste auf Grund einer Schulterverletzung passen. Im gestrigen Prolog touchierte er in der letzten Linkskurve die Absperrgitter und fand nur mit schmerzverzerrtem Gesicht über die Ziellinie. Während der heutigen ersten Etappe stieg auch Sergio Samitier (Movistar) vom Rad.