Deutschland Tour Prolog: Ethan Vernon siegt vor Mads Pedersen

Radsport: Ethan Vernon hat den Prolog zum Auftakt der Deutschland Tour gewonnen. Der Brite war in Sankt Wendel eine Sekunde schneller als der Däne Mads Pedersen. Stark präsentierten sich auch die beiden Deutschen Nils Politt und Jannik Steimle.

Vernon siegt – Sprinter dominieren den Prolog

Der Auftakt der Deutschland Tour 2023 geht an Ethan Vernon (Soudal – Quick-Step). Um eine Sekunde war der Brite schneller als Favorit Mads Pedersen (Trek – Segafredo). Mit einer Länge von nur 2,3 Kilometern war der Prolog in Sankt Wendel eine Angelegenheit für die Sprinter, obwohl ein kurzer, knackiger Anstieg direkt zu Beginn auf die Fahrer wartete. Nils Politt (Bora – hansgrohe) und Jannik Steimle (Soudal – Quick-Step) konnten sich dennoch gut präsentieren, indem sie mit nur drei bzw. vier Sekunden Rückstand auf die Plätze fünf und sechs fuhren.

Spannung um den Gesamtsieg

Wie bereits in den Vorjahren lässt sich auch diesmal bei der Deutschland Tour kaum vorhersagen, wer am Ende der fünf Tage als Gesamtsieger aus der Rundfahrt hervorgehen wird. Auf den heutigen Prolog folgen sehr hügelige Etappen, die eher an einen Klassiker erinnern, als an eine klassische Etappe für die Sprinter. Erst das letzte Teilstück mit dem Finale in Bremen scheint auf jeden Fall auf einen Sprint Royal herauszulaufen. Hier dürfen sich unter anderem die beiden Deutschen Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious) und Pascal Ackermann (UAE) Hoffnungen machen.