Vuelta a Espana #2: Andreas Kron holt sich kuriosen Etappensieg

Radsport: Andreas Kron hat die zweite Etappe der Vuelta a Espana gewonnen. Die Zeiten wurden heute bereits neun Kilometer vor dem Ziel abgenommen. Dennoch wechselte das Rote Trikot die Schultern.

Andreas Kron nutzt die Gunst der Stunde

Mit einem Antritt am vorletzten Hügel hat sich Andreas Kron (Lotto – Dstny) den Sieg auf der zweiten Etappe der Vuelta a Espana gesichert. Der Däne attackierte über die Kuppe hinweg und ließ sich auch am letzten Hügel nicht mehr einholen. Dabei profitierte er davon, dass die Zeitabnahme bereits neun Kilometer vor dem Ziel durchgeführt wurde und viele namhafte Fahrer gar nicht mehr in den Kampf um den Etappensieg eingreifen wollten.

Kurios: Piccolo übernimmt das Rote Trikot

Auch heute hatten die Profis mit dem Wetter kein Glück. Auf dem 181,8 Kilometer langen Weg von Mataró nach Barcelona regnete es fast ununterbrochen. Zahlreiche Stürze waren das Resultat. Unter anderem fiel auch Primoz Roglic (Jumbo – Visma) zu Boden. Doch das Peloton wartete auf den dreifachen Vuelta-Gesamtsieger. Außerdem hat die Jury auf Grund der schlechten Wetterverhältnisse entschieden, die Zeiten bereits neun Kilometer vor dem Ziel zu abzunehmen. Pech hatte Lorenzi Milesi (dsm – firmenich). Der Gesamtführende aus Italien kam rund 20 Kilometer vor dem Ziel zu Fall und konnte den Anschluss an das Hauptfeld nicht wiederherstellen. So übernimmt sein Landsmann Andrea Piccolo (EF Education – EasyPost) das Rote Trikot, weil er im Moment der Zeitabnahme als Ausreißer vor dem Peloton fuhr.

De Plus & Onley geben die Vuelta auf

Schon am zweiten Tag der Vuelta a Espana gibt es die ersten Aufgaben zu vermelden. Gestern bereits stürzte Laurens De Plus (Ineos Grenadiers) im Teamzeitfahren von Barcelona. Der Belgier stieg zwar wieder auf sein Rad, konnte seiner Mannschaft aber natürlich nicht mehr helfen. Zur heutigen zweiten Etappe trat er nicht mehr an. Der Brite Oscar Onley (dsm – firmenich) gab nach einem Sturz auf der zweiten Etappe auf.