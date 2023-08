Vuelta a Espana #3: Remco Evenepoel siegt in Andorra

Radsport: Remco Evenepoel hat die dritte Etappe der Vuelta a Espana gewonnen. Der Belgische Meister erobert damit auch das Rote Trikot des Gesamtführenden. Kurz vor dem Ziel wurde Lennard Kämna als letzter Ausreißer gestellt.

Evenepoel siegt – und stürzt

Die erste Bergankunft der Vuelta a Espana geht an Remco Evenepoel (Soudal – Quick-Step). Mit einem explosiven Antritt hat sich der Ex-Weltmeister nicht nur den Etappensieg gesichert, sondern auch das Rote Trikot erobert. Bis kurz vor dem Ziel sah es lange nach einem Sieg von Lennard Kämna (Bora – hansgrohe) aus, doch der Deutsche wurde kurz vor dem Ziel dann doch noch von der Favoritengruppe gestellt. Rang zwei ging an Jonas Vingegaard (Jumbo – Visma) vor Juan Ayuso (UAE). Nach Überqueren der Ziellinie kam Remco Evenepoel zu Fall, weil er mit einer Betreuerin oder Fotografin kollidierte. Der Belgier blutete ziemlich stark im Gesicht, ließ sich seine gute Laune jedoch nicht dadurch vermiesen.

Kämna wehrt sich bis zuletzt

Das Renngeschehen prägten zunächst elf Ausreißer, darunter der Italiener Damiano Caruso (Bahrain – Victorious) und der Deutsche Lennard Kämna (Bora – hansgrohe). Die beiden Bestplatzierten in der Gesamtwertung erwiesen sich im vorletzten Anstieg gemeinsam mit dem Argentinier Eduardo Sepúlveda (Lotto – Dstny) als die stärksten Kletterer der Fluchtgruppe. Nachdem der zuletzt genannte die Bergwertung gewann, wurde er in der Abfahrt distanziert und schließlich von der Favoritengruppe eingeholt. Das Duo Kämna/Caruso jedoch wehrte sich bis zuletzt gegen die Topfahrer, die es bis kurz vor dem Ziel ruhig angingen. Dann aber eröffnete Juan Ayuso (UAE) das Finale. Es folgten Attacken von Sep Kuss (Jumbo – Visma) und Marc Soler (UAE). Letztendlich kam es jedoch zum Sprint einer Favoritengruppe, in dem Remco Evenepoel (Soudal – Quick-Step) den größten Punch hatte.

| Sprinten op de berg in Andorra… en dan is het Evenepoel die een tikje uitdeelt aan Jumbo! Etappe plus rode trui voor Remco! #LaVuelta23 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/uehrmkCA14 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 28, 2023