Radsport-WM: Paul Fietzke gewinnt WM-Silber bei den Junioren

Radsport: Seit dem heutigen Samstag sind die Straßenradsport-Weltmeisterschaften in Glasgow eröffnet. Die Juniorinnen und Junioren waren bereits auf der Strecke und haben im Straßenrennen die Medaillen ausgefahren. Auch der BDR darf sich freuen: Paul Fietzke gewann Silber.

Fast hätte der BDR die Goldmedaille im WM-Wettbewerb der Junioren wiederholen können, nachdem im Vorjahr Emil Herzog erfolgreich war. Diesmal erwies sich Paul Fietzke als stärkster deutscher Junior. Nur der Däne Albert Philipsen war stärker. Mit einem Vorsprung von 1:19 Minuten war das Ergebnis letztendlich aber deutlich, denn der erst 16-Jährige konnte sich bereits 16 Kilometer vor dem Ziel aus der sieben Mann starken Spitzengruppe heraus lösen. Als Solist fuhr er der Goldmedaille entgegen und durfte nach anspruchsvollen 127,2 Kilometern schließlich erleichtert jubeln. Hinter dem Dänen und dem Deutschen fuhr der Norweger Felix Ørn-Kristoff auf Rang drei, da er im Sprint um die Silbermedaille knapp unterlag.

Noch vor den Junioren waren die Juniorinnen in Glasgow auf der Strecke. 70,3 Kilometer mussten absolviert werden. Julie Bego aus Frankreich hat sich vor der Britin Cat Ferguson und der Belgierin Fleur Moors durchsetzen können. Die 18-Jährige erzwang die Entscheidung auf der vorletzten Runde, indem sie aus der Spitzengruppe heraus attackierte und sich nicht mehr einholen ließ. Der selektive Kurs sorgte für ein zersplittertes Favoritenfeld. Die Fahrerinnen erreichten in kleinen Gruppen oder gar als Solistinnen das Ziel. Beste Deutsche war Hannah Kunz auf Rang 17 mit bereits 2:45 Minuten Rückstand. Die Österreicherin Tabea Huys fuhr auf Rang 20, die Schweizerin Anina Hutter auf Platz 24.

Julie Bego is the new women’s junior road race champion! Amazing solo! #GlasgowScotland2023 pic.twitter.com/5lAs05uRxc

— Eemeli (@LosBrolin) August 5, 2023