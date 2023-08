Radsport-WM: Van der Poel krönt sich zum Straßen-Weltmeister

Radsport: Mathieu van der Poel hat sich zum Straßenweltmeister gekrönt. Der Niederländer gewann im Regen von Glasgow trotz eines Sturzes Gold vor Wout van Aert und Tadej Pogacar.



Van der Poel siegt als Solist in Glasgow

Ein welliges Profil, strömender Regen und eine einstündige Unterbrechung durch Proteste. Die Profis hatten es beim Straßenrennen der Weltmeisterschaft in Glasgow wahrlich nicht leicht. Nach 271,1 Kilometern von Edinburgh zum Zielstrich nach Glasgow aber durfte sich Mathieu van der Poel über das Regenbogentrikot freuen. Der Niederländer konnte sich 22 Kilometer vor dem Ziel von seinen vier Begleitern lösen und als Solist seinem nächsten großen Sieg entgegenfahren. Und das, obwohl er rund 17 Kilometer vor dem Ziel in einer Rechtskurve zu Fall kam und seinen Schuh damit beschädigte. Die Verfolger kamen nicht näher. Damit krönt sich Van der Poel zum Doppel-Weltmeister, nachdem er im Winter bereits im Radcross das Regenbogentrikot gewann. Silber sicherte sich Wout van Aert aus Belgien mit einem Angriff auf dem letzten Kilometer. Bronze ersprintete sich Tadej Pogacar vor Mads Pedersen.

Bettiol wehrt sich vergeblich

Diese Weltmeisterschaften hatten es wahrlich in sich. Nicht nur das Wetter und das Streckenprofil machten es den Profis schwer, sondern auch die Profis selbst sorgten für ein unglaublich selektives Radrennen. Bereits über 100 Kilometer vor dem Ziel wagten sich die Top-Favoriten in die Offensive zu gehen. So kam es bereits zeitig zu entscheidenden Selektionen und vielen Aufgaben. Spätestens 80 Kilometer vor dem Ziel war das Rennen um Gold, Silber und Bronze eröffnet, als die Ausreißer gestellt wurden und die ganz Großen sich gleich mehrfach attackierten. Als noch 40 Kilometer zu fahren waren, befand sich der Italiener Alberto Bettiol als Solist ganz vorn. Dahinter formierte sich eine Vierergruppe um den Belgier Wout van Aert, den Niederländer Mathieu van der Poel, den Slowenen Tadej Pogacar und den Dänen Mads Pedersen. Die Deutschen waren zu diesem Zeitpunkt längst nicht mehr zu sehen. Zuvor präsentierte sich John Degenkolb allerdings in guter Verfassung.

