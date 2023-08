ROAMER TRAIL Koroska-Kärnten: Mehrtägige MTB-Reise in den slowenisch-österreichischen Alpen

MTB / Reise-News: Wer die diesjährige Saison mit einem besonderen Abenteuer abschließen möchte, könnte mit ROAMER TRAIL Koroska-Kärnten das passende Event finden. Die neue nomadische Mountainbike-Serie führt drei Tage durch das bergige Grenzgebiet zwischen Slowenien und Österreich. Kein Rennen, sondern ein Entdecken neuer Ziele und das Shredden mit Gleichgesinnten stehen hier auf dem Programm.

Vom 29. September bis 01. Oktober 2023 startet die neue nomadische Mountainbike-Serie ROAMER im östlichen Randgebiet der europäischen Alpen. An drei Tagen geht es auf handgebauten Singletrails durch verlassene Bergwerke und dichte grüne Wälder. Im Rahmen der Tour steht auch ein Vormittag in der MTB ZONE PETZEN an. Hier gilt es dann die EWS-Pisten und den längsten Flow-Trail der EU abzurocken.

Die mehrtägige Mountainbiketour möchte die Menschen mit den Orten verbinden und Kontakte mit anderen Fahrern und den Einheimischen schaffen, die in diesem Teil der Alpen eine Geschichte der Synergie zwischen Naturschutz und Freizeitgestaltung geschaffen haben. Die lokale Gemeinschaft und eine Kombination aus natürlichen und eigens angelegten Trails werden bei dieser Reise eine große Rolle spielen.

Im Fokus der Organisatoren steht dabei auch das Thema Nachhaltigkeit. Bei jeder Ausgabe von ROAMER wird mit Organisationen zusammengearbeitet, die in der Welt des Mountainbikens tätig sind. Sowohl die IMBA (International Mountain Bike Association) als auch Trash Free Trails leisten wertvolle Arbeit. Ziel ist es, mehr Menschen auf das Fahrrad zu bringen und dabei so wenig Spuren wie möglich zu hinterlassen.

Den Unterstützungsgrad kann jeder Teilnehmer frei wählen. Wer nicht mit der eigenen Ausrüstung fahren möchte, kann sich das Gepäck zu jedem Übernachtungscamp bringen lassen. Selbst das Mieten eines Bikes und der Campingausrüstung ist möglich. Wie auch immer die Entscheidung ausfällt, alle kommen jeden Abend im gleichen Hosted Camp an. Die Teilnehmerzahl ist auf 100 begrenzt, der Grundpreis für die mehrtägige MTB-Reise beträgt 395 Euro.

Web: www.roamer-rendezvous.cc/products/koroska-karnten