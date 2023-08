Das neue Specialized Tarmac SL8: Hat sich das Warten gelohnt?

Produktnews: Sehnsüchtig hatten Radsportfans auf der ganzen Welt auf das neue Rennrad des US Herstellers Specialized gewartet. Im Rahmen der Radsport-WM in Glasgow stellte man mit dem Specialized Tarmac SL8 nun den neuen Alleskönner der Marke vor. Laut Hersteller soll es sich dank diverser Verbesserungen um „das schnellste Rennrad der Welt“ handeln.

Bereits 2005 kam die erste Generation des Specialized Tarmacs, damals noch in Form des S-Works E5 auf den Markt. Über die Jahre hinweg wurde das Bike nicht nur stetig weiterentwickelt, sondern konnte auch Erfolge wie kein anderes Rennrad im Profipeloton feiern. Schon das SL7 zählte dank seinem ganzheitlichen Ansatz zu einem der meistgefahrernen Modelle, da es für jedes Terrain gemacht ist. Das neue Specialized Tarmac SL8 will hier allerdings in den entscheidenden Bereichen, Gewicht, Aerodynamik, Komfort und Steifigkeit noch mal einen Zahn zulegen und so das „schnellste Rad der Welt“ in den eigenen Reihen haben.

Ähnlich wie beim Vorgänger setzt der US-Hersteller auch beim SL8 auf eine Ausrichtung als Allrounder mit und in diesem Zuge auf eine komplette Überarbeitung in den entscheidenden Bereichen. Allerdings korrigiert man nur da, wo es wirklich nötig ist. 17 Sekunden auf 40 Kilometer, 128 Sekunden bei Mailand-San Remo und 20 Sekunden am Col du Tourmalet – das sind einige Zahlen die der US-Hersteller in Verbindung mit seinem neuen Specialized Tarmac SL8 nennt, denn genau diese Werte soll das neue Rennmodell im Vergleich zum SL7 einsparen. Hauptgrund dafür sind sicherlich die Verbesserungen in den Bereichen Gewicht und Aerodynamik. Für den neuen S-Works-Rahmen in Größe 56 werden stolze 685 Gramm angegeben, was fast 170 Gramm weniger als beim ohnehin schon leichten Vorgänger ist. Der „günstigere“ Fact 10r Carbonrahmen ist mit gerade einmal 100 Gramm mehr und somit 780 Gramm ebenfalls erstaunlich leicht und kann so mit einigen Topmodellen anderer Hersteller gut mithalten. Laut Hersteller soll das Topmodell auf ein Gesamtgewicht von unter 6,6 Kilo kommen. Neben dem Gewicht wurde auch wieder ein verstärkter Fokus auf die Aerodynamik gelegt. Hier spielt zum einen das neue Roval Aero Cockpit eine wichtige Rolle, zum anderen kommt am neuen SL8 eine sogenannte „Nose Cone“ zum Einsatz. Diese Raketenspitze soll federführend für die verbesserten Aero-Werte verantwortlich sein, denn durch die Ausbeulung an der Vorderseite des Renners soll der Luftstrom effektiver um den Rahmen und Fahrer geleitet werden. Um allerdings die Fahrqualität durch sämtliche Verbesserungen auf dem Papier nicht negativ zu beeinflussen wurde auch der Stiffness-to-Weight-Faktor um mehr als 30 Prozent verbessert, was für eine bessere Kraftübertragung sorgen soll. Ein Komfort von 6% soll laut Specialized die neu konstruierte Aero-Sattelstütze ermöglicht worden sein.

Das neue Specialized Tarmac SL8 – Die Modelle im Überblick

Im Vergleich zum SL7 Lineup gibt es auch in der neuen Modellpalette einige Änderungen. Zum einen wurden die Comp-Einstiegsmodelle gestrichen, zudem wird es bei den Expert-Modellen keine Shimano Ultegra Di2 Variante mehr geben. Alle Modelle sind mit einem Powermeter von 4iiii oder Quarq ausgestattet. Die maximale Reifenfreiheit beträgt offiziell 32 Millimeter, während die Modelle jeweils mit 26mm Reifen vaus dem eigenen Haus geliefert werden.

S-Works Tarmac SL8 Di2

Rahmen: Fact 12r Carbon

Fact 12r Carbon Schaltgruppe: Shimano Dura-Ace

Shimano Dura-Ace Laufräder: Roval Rapide CLX II

Roval Rapide CLX II Reifen: S-Works Turbo RapidAir

S-Works Turbo RapidAir Cockpit: Roval Rapide

Roval Rapide Gewicht: 6,60 Kilogramm

6,60 Kilogramm Preis: 14.000 Euro

S-Works Tarmac SL8 eTap

Rahmen: Fact 12r Carbon

Fact 12r Carbon Schaltgruppe: SRAM Red AXS

SRAM Red AXS Laufräder: Roval Rapide CLX II

Roval Rapide CLX II Reifen: S-Works Turbo RapidAir

S-Works Turbo RapidAir Cockpit: Roval Rapide

Roval Rapide Gewicht: 6,85 Kilogramm

6,85 Kilogramm Preis: 14.000 Euro

Tarmac SL8 Pro UDi2

Rahmen: Fact 10r Carbon

Fact 10r Carbon Schaltgruppe: Shimano Ultegra Di2

Shimano Ultegra Di2 Laufräder: Roval Rapide CL II

Roval Rapide CL II Reifen: S-Works Turbo

S-Works Turbo Cockpit: Roval Rapide

Roval Rapide Gewicht: 7,16 Kilogramm

7,16 Kilogramm Preis: 9.000 Euro

Tarmac SL8 Pro eTap

Rahmen: Fact 10r Carbon

Fact 10r Carbon Schaltgruppe: SRAM Force AXS

SRAM Force AXS Laufräder: Roval Rapide CL II

Roval Rapide CL II Reifen: S-Works Turbo

S-Works Turbo Cockpit: Roval Rapide

Roval Rapide Gewicht: 7,44 Kilogramm

7,44 Kilogramm Preis: 9.000 Euro

Tarmac SL8 Expert

Rahmen: Fact 10r Carbon

Fact 10r Carbon Schaltgruppe: SRAM Rival AXS

SRAM Rival AXS Laufräder: Roval C38

Roval C38 Reifen: S-Works Turbo

S-Works Turbo Cockpit: Specialized Expert Alloy

Specialized Expert Alloy Gewicht: 7,77 Kilogramm

7,77 Kilogramm Preis: 6.500 Euro Tarmac SL8 Rahmensets

Preis: 5.500 Euro (S-Works) / 4.000 Euro