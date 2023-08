13 sportliche Kinderräder im Test: Die besten 20 Zoll Bikes 2023

Nach Laufrad, Dreirad und gegebenenfalls 16 Zoll Fahrrad ist es endlich soweit: Das erste „richtige“ 20 Zoll Kinderfahrrad! Die Auswahl ist mittlerweile fast grenzenlos – dennoch gibt es einiges zu beachten. In einem umfänglichen Testfeld haben wir 13 der spannendsten 20 Zoll Bikes 2023 genauer unter die Lupe genommen – praxisnah, kindgerecht und vor allem mit Kindern in unterschiedlichem Alter und Körpergröße. Du stehst vor einer Kaufentscheidung für ein 20 Zoll Kinderfahrrad? Wir haben alle Infos!

Die Wahl des ersten 20 Zoll Kinderrades kann sich mitunter als durchaus schwierig gestalten, schließlich möchte man seinem Kind ein (lange) passendes Fahrrad zur Verfügung stellen. Braucht man eine Vollausstattung mit Licht, Seitenständer und womöglich Schutzblechen? Welche Rolle spielt das Gewicht der Räder? Ab welchem Alter ist das 20 Zoll Rad passend? Heißt teuer auch immer gleich gut? All das soll unser bunt gemischte Testfeld klären und einen Überblick geben, worauf es zu achten gilt. Am Ende des Artikels haben wir die Tests aller 13 Kinderräder für euch aufgelistet!

Ab welchem Alter kann mein Kind ein 20 Zoll Fahrrad fahren?

Das ist tatsächlich eine schwierige Frage und oft von Fahrrad zu Fahrrad unterschiedlich. Grundsätzlich kann man sagen, dass Kinder ab 5 Jahren in der Regel mit einem 20 Zoll Rad gut zurecht kommen. Das heißt aber nicht, dass nicht auch schon 4-jährige Kinder 20 Zoll fahren können. Wichtig ist in erster Linie, dass sie beim Anhalten sicher mit den Füßen den Boden erreichen können! Um euch hier bestmöglich einen Anhaltspunkt zu geben, haben wir in jedem Test auch immer das Alter und die Körpergröße unserer kleinen Testpiloten aufgelistet.

Muss ein 20 Zoll Kinderfahrrad StVZO konform sein?

Rechtlich – wenn sie im öffentlichen Straßenverkehr bewegt werden – müssen 20 Zoll Kinderräder natürlich den gesetzlichen Vorgaben entsprechen und mit Lichtanlage, Reflektoren und einer Klingel ausgestattet sein. ABER: Kinder bis 7 Jahre dürfen eigentlich noch gar nicht im öffentlichen Straßenverkehr Fahrrad fahren! Daher erübrigt sich die Frage eigentlich schon von selbst. Klar, Reflektoren oder eine Lichtanlage sind sicherlich für viele ein „Must have“ – beispielsweise für den herbstlichen Heimweg vom Spielplatz – doch gleichzeitig erhöhen sie auch das Gewicht der Bikes. Nicht zu vergessen, 4-jährige Kinder gehen oftmals und nicht gewollt unsachgemäß mit den Fahrrädern um und häufig sind es die Anbauteile wie Lichter und Schutzbleche, welche hier als erstes in Mitleidenschaft gezogen werden. Und sind wir mal ehrlich: Ein Mountainbike oder ein Rennrad entspricht auch nicht der StVZO…

Braucht mein Kind am 20 Zoll Fahrrad eine Schaltung?

Ja. Mit ungefähr 5 Jahren haben die Kinder den Dreh eigentlich sehr schnell raus – egal ob mit klassischem Schalthebel oder Drehgriffschaltung. Haben sie die Schaltvorgänge dann erstmal verinnerlicht, steigt die Freude am Radfahren ungemein. Als Elternteil kann man das durchaus schwer nachvollziehen, wieviel Freude den Kindern das Erlernen der Gangwechsel macht. Aber Achtung: Manche Schaltgriffe lassen sich nur mit etwas erhöhtem Kraftaufwand bedienen, was den Kindern am Anfang etwas Probleme bereiten kann.

Welche Rolle spielt das Gewicht von 20 Zoll Kinderrädern?

Grundsätzlich gilt: Je leichter desto besser! Allerdings ist das Gewicht nicht alles. Eine passende Geometrie und sichere Fahreigenschaften sind mindestens gleichwertig. Hier gilt es eine gesunde Mischung für sein Kind zu finden. Ein Besuch beim Fachhändler samt Probefahrt(en) ist immer empfehlenswert und für die Kinder auch ein tolles Erlebnis. Bei jedem unserer Tests findet ihr auch immer die nachgewogenen Gewichte der Bikes.

Ist eine Federgabel am 20 Zoll Kinderrad sinnvoll?

Nein. Einerseits sind Federgabeln deutlich schwerer als Starrgabeln, andererseits funktionieren sie beim leichten Gewicht der Kinder oft noch gar nicht richtig. Wer für mehr Fahrkomfort und Sicherheit auch abseits des Asphalts sorgen will, sollte dies über den Luftdruck und die Dämpfungseigenschaften der Reifen machen. Je nach Gewicht der Kinder muss man sich nicht vor Luftdrücken unter 0,5 bar fürchten!

Einzige Ausnahme: Die Luftfedergabel im Woom Off 4 Air! Über eine Dämpferpumpe einstellbar, hat die Federgabel selbst bei 15 kg Fahrergewicht noch funktioniert. Klasse!

Sind schmale Reifen am 20 Zoll Kinderfahrrad besser?

Nein. Zwar rollen 20 Zoll Reifen in schmaler Ausführung in der Regel besser als ihre großvolumigen Pendants, allerdings ist das aus unserer Sicht zu vernachlässigen. Viel wichtiger ist der Komfort- und Sicherheitsgewinn! Mit niedrigsten Luftdrücken lässt sich so das Maximum für die Kleinen herausholen. Je nach gefahrenem Untergrund kann man sich dann überlegen ob grobstollig, oder etwas weniger profiliert.

Was ist das beste 20 Zoll Kinderfahrrad?

Das ist die entscheidende Frage und unser ausführlicher Test hat gezeigt, dass diese auch nicht so einfach zu beantworten ist. Was uns aber aufgefallen ist: Die Qualität der 20 Zoll Kinderrädern hat sich in den vergangenen Jahren erheblich verbessert. Die Hersteller legen deutlich mehr Wert auf eine kindgerechte Ausstattung und versuchen clever das Gewicht der kleinen Bikes niedrig zu halten. Bulls, KUBikes, Woom und Corratec wussten auf unterschiedliche Art und Weise besonders zu überzeugen.

Hier findet ihr alle 20 Zoll Kinderräder aus unserem umfangreichen Test 2023:

Bulls Tokee Ultra Lite 20

KUBikes 20 S

Woom Off 4 Air

Corratec Bow 20

