Out of Bot 2 im Test: Sportbrille mit elektronischen Gläsern

Test: Mit elektronischen Gläsern hat der italienische Brillenhersteller Out of für viel Aufsehen gesorgt. Die Idee dahinter ist, dass sich die photochromen IRID Gläser in Sekundenbruchteilen nur mit der Energie der Sonne an wechselnde Lichtverhältnisse anpassen. Mit der Out of Bot 2 geht die bahnbrechende Technologie in die zweite Generation. Wir haben uns das Modell einmal genauer angesehen.

Mit der Out of Bot 2 gehen die photochromen elektronischen IRID Gläser in die zweite Runde und sollen für ultimativen Sehkomfort und Klarheit bei Outdoor-Aktivitäten sorgen. Die innovative Sport-Sonnenbrille wird in Italien aus kohlenstoffverstärktem Grilamid hergestellt und ist mit einem Gewicht von nur 29 Gramm unglaublich leicht.

Die große Besonderheit der neusten Out of Brille sind jedoch ihre Gläser. Die sogenannten IRID Gläser können sich völlig selbstständig von Filterkategorie S1 bis zu S3 anpassen und das in nur 0,09 Sekunden. In unserem Test empfanden wir dieses Umschalten wie in Echtzeit, denn diese kurze Verzögerung von Sekundenbruchteilen kann man gar nicht bemerken. Zudem sehr angenehm empfanden wir den extrem gleichmäßigen Farbwechsel der Gläser, der stets für eine gute Sicht sorgte ohne zu sehr oder zu wenig abzudunkeln. Dieser Mechanismus funktioniert durch eine elektronische Reaktion, allerdings ohne Batterien oder Akku, sondern ganz alleine mit der Energie der Sonne

Für die Bot 2 hat der italienische Hersteller zudem komplett neue Spiegelbeschichtungen entwickelt, die in Verbindung mit der LC-Folie für eine noch klarere Sicht sorgen sollen. Besonders angenehm empfanden wir auch hier, dass die Innenreflexionen um 50 % reduziert wurden.

Darüber hinaus ist die Bot 2 so konzipiert, dass sie dank der einfach zu montierenden Clip-In-Funktion auch optische Gläser aufnehmen kann. Diese Funktion ist ideal für diejenigen, die Korrekturgläser benötigen und ebenso die Vorteile der photochromen Gläser der Bot 2 nutzen möchten.

Patent erhielt 2022 den Silmo d’Or

Die Technologie hinter den photochromen elektronischen Gläsern der Bot 2 ist von Out of patentiert worden und hat sogar den renommierten Silmo d’Or in 2022 gewonnen. Diese Anerkennung unterstreicht den innovativen Charakter der Technologie und die Auswirkungen, die sie auf den Outdoor-Sportmarkt haben kann.

Out of Bot 2 – Modelle im Überblick

Die Bot 2 ist in 4 verschiedenen Farben und mit den verstellbaren Bügeln erhältlich, die für einen optimalen Sitz sorgen. Der Preis liegt bei 349 Euro.

WEB: out-of.com