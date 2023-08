Verlosung: Wenn man an Radsport denkt hat man häufig High-Speed, Performance oder Rennsport im Kopf. Doch Radfahren ist so viel mehr als das, denn für die meisten geht es nicht (nur) um die schnellsten Fahrten, sondern um die Challenge, schöne Momente auf dem Bike oder einfach nur um das Erlebnis. Damit man dennoch während jeder Fahrt bestmöglich ausgestattet ist, hat der Schweizer Laufradhersteller DT Swiss jetzt sein komplettes Line-up an Alu Laufrädern überarbeitet und verbessert. Um dies gebührend zu feiern, verlosen wir zusammen mit dem Hersteller drei Sätze der neuen DT Swiss Alu Laufräder auf Velomotion.de!

Das neue Sortiment der DT Swiss Alu Laufräder bringt einige Updates mit sich. Sowohl Komfort, Handhabung als auch die Haltbarkeit sollen stark verbessert worden sein, wodurch die Modelle zu idealen Begleitern in den jeweiligen Kategorien werden dürften. Um dies zu erreichen wurden zum einen die Endurance- und Performance-Linien der DT Swiss Alu Laufräder mit breiteren Felgen als ihre Vorgänger ausgestattet, um mit breiteren Reifen kompatibel zu sein und somit mehr Komfort bieten zu können. Zudem sind alle Alu-Modelle von nun an Tubless Ready. Außerdem erhielten die Laufräder die neuen DT Swiss aero II Straightpull Speichen mit aerodynamischer Form und neue Naben für mehr Speed.

Das DT Swiss Alu-Laufrad Sortiment im Überblick

DT Swiss Gravel Laufräder

Die neuen DT Swiss Alu Modelle für den Gravelbereich wurden konzipiert, um das Beste aus dem nächsten Off-Road-Abenteuer herauszuholen.

Der robuste G1800 Spline Laufradsatz wurde mit sorgfältig ausgewählten Komponenten entwickelt und verfügt für das Plus an Komfort und Einsatzmöglichkeiten nicht nur über eine breitere Felge, sondern ist auch in den Grössen 650B und 700C erhältlich. Die breitere Felge ist in den Grössen 650B und 700C erhältlich und bietet Komfort und Anpassungsfähigkeit. Abseits von Straßen und Verkehr kann man einfach drauflosfahren und neue Pfade entdecken – egal, ob bei einer kurzen Feierabendfahrt, einem Wochenendausflug oder einer längeren Bikepacking-Tour.

DT Swiss Performance Laufräder

Wer lieber steile Hügel als flache Straßen in Angriff nehmen möchte und neben einem geringen Gewicht nicht auf robuste Allround-Performance verzichten möchte ist bei den DT Swiss Alu Performance Modellen genau richtig. Mit dem PR 1600 Spline 23 bietet DT Swiss einen Alu Laufradsatz mit leichter, niedriger Felge, damit das bergauf Fahren zum Vergnügen wird. Die 20 mm breite Felge bietet zudem eine ideale Reifenabstützung und Traktion, um selbst kurvige Abfahrten sicher und schnell herunter zu kommen. Die DT aero comp Straightpull Speichen und die 350 Naben erledigen den Rest in Sachen Performance.

DT Swiss Endurance Laufräder

Die neuen DT Swiss Endurance Modelle sind dafür entwickelt worden auch den widrigsten Bedingungen auf der Straße zu trotzen und dennoch eine ansprechende Perfromance inklusive erstklassigem Komfort und Zuverlässigkeit zu bieten. Der ER 1400 Dicut 25 steht in diesem Bereich als Premium-Alu-Laufradsatz unübertroffene Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bei jeglichen Fahrten. Geschweißte Aluminiumfelgen aus einer Premium-Legierung sorgen für eine ideale Mischung aus Langlebigkeit und Leichtgewicht. Die Innenmaulweite von 22 mm ermöglicht die Montage breiterer Reifen, die mit einem niedrigeren Reifendruck für einen aussergewöhnlichen Grip auf anspruchsvollen Untergründen gefahren werden können. Die aerodynamische und leichte 240 DICUT-Nabe mit ihrer patentierten Technologie wird vom zuverlässigen Ratchet EXP-Freilaufsystem angetrieben.

Verlosung: Gewinne einen von drei Sätzen der neuen DT Swiss Alu Laufräder

Sei dabei und gewinne mit etwas Glück einen von drei Läufradsätzen von DT Swiss im Gesamtwert von über 1.500€.

WEB: dtswiss.com