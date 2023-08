Niederrhein ist ein Radparadies: Eingebettet in die Metropolen Düsseldorf und Köln, dem Ruhrgebiet und den Niederlanden ist der Niederrhein ein Paradies für Radfahrer. Die Maas und der Rhein haben einen einzigartigen Landstrich geschaffen. 2.000 Kilometer lang ist das bestens nach dem Knotenpunktsystem ausgeschilderte Radwegenetz. Lernen Sie bei einem Fahrradurlaub Land und Leute kennen und lieben.

2-LAND Reisen ist der Reiseveranstalter für die Region Niederrhein mit grenzüberschreitenden Touren in die Niederlande. Wir bieten perfekt organisierte, individuelle Radtouren als Sternfahrt oder Rundreise mit vorgebuchten Hotels inklusive Gepäcktransport auf höchstem Niveau. Selbstverständlich erhalten Sie bei uns umfangreiches Kartenmaterial, eine genaue Tourenbeschreibung und die entsprechenden GPS-Tracks. Die Unterkünfte bieten höchsten Komfort auf drei bis vier Sterne-Niveau.

Unsere Empfehlungen für Ihre Radreise an den Niederrhein:

Auf der Radroute Via Romana sind Sie auf der einstigen Römerstraße unterwegs. Die sechstägige Radrundreise führt u. a. zum UNESCO-Weltkulturerbe Niedergermanischer Limes. Wie die Römer lebten, erfahren Sie bei einem Besuch im LVR-Archäologischen Park Xanten und im benachbarten LVR-RömerMuseum.

Eine geschichtsträchtige Tour ist auch die Hanseroute. Die fünftägige Radrundreise führt Sie zu den pittoresken Hansestädten wie Wesel, Kalkar und Emmerich am Rhein. Erinnert wird an die seefahrenden Kaufleute, die mit ihrem Handel ein Imperium und entlang der Flüsse wohlhabende Städte schufen.

Kennen Sie Joseph Beuys? Um den großen Aktionskünstler dreht sich alles auf der Beuys & Bike-Route. Dabei erreichen Sie auch das beeindruckende Wasserschloss Moyland, das den weltweit größten Bestand an Werken von Beuys aufweist und wegen seiner beeindruckenden Gartenanlage äußerst sehenswert ist.

Wasser, Wasser, Wasser: Davon hat der Niederrhein reichlich zu bieten. Vorneweg den Rhein, Europas größten Strom. Eine grenzüberschreitende Sternfahrt zeigt Schönheit und Kraft des Flusses, der bei Emmerich am Rhein Deutschland verlässt und durch die Niederlande Richtung Nordsee fließt. Der Rhein ist auch mit Lippe und Issel Hauptdarsteller der 3-Flüsse-Route mit Wasserschloss Raesfeld, der Hansestadt Wesel mit Dom und Zitadelle und der Rheinpromenade in Rees mit ihren Kasematten. Beschaulich geht es auf dem Niers-Radwanderweg zu, auf dem Sie die Wallfahrtsstadt Kevelaer erleben mit ihrer Marienbasilika. Eindrucksvolle Wasserwelten bietet auch der Naturpark Schwalm-Nette mit den Krickenbecker Seen und den Aussichtspunkten

„Wasser.Blicke“.

Entlang der Strecken lassen Sie sich gerne in den urigen Gasthäusern mit traditionellen Gerichten wie Schnibbelskuchen (Kartoffelkuchen) oder Muurejubbel (Möhreneintopf) verwöhnen.

Übrigens: Falls Sie über kein eigenes Fahrrad verfügen, können Sie für Ihren Urlaub auch bequem das NiederrheinRad leihen.

