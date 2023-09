Canyon Inflite 2024: Pünktlich zum Start der Cross-Saison stellen die Koblenzer Profi-Ausrüster neue Modelle vor. Vom weltmeisterlichen Topmodell bis zum nur gut halb so teuren Amateur-Renner sind alle Varianten mit Leistungsmessung ausgestattet.

Mit interessanten Detailverbesserungen geht das Canyon Inflite in die Querfeldein-Saison 2023/24. Das Rad des vierfachen Cross-Weltmeisters Mathieu van der Poel ist nun erstmal mit komplett integrierten Leitungen verfügbar, wobei das Canyon Aerocockpit eine dreistufige Breitenverstellung des Lenkers von 40 mm zulässt, außerdem eine Höhenverstellung um 15 mm.

Cockpit mit Breiten- und Höhenverstellung

Die Idee dahinter ist, dass sich das Rad so an unterschiedliche Kurse anpassen lässt – von schnellen Strecken auf festen Böden, wo ein schmalerer Lenker aerodynamisch günstiger ist, bis zu schweren Rennen mit tiefem Sand, wo ein breiter Lenker das Steuern erleichtert.

Alle Modelle mit Leistungsmessung

Während der bewährte Rahmen selbst unverändert geblieben ist, bieten die Koblenzer ihren Crosser nun in neuen Ausstattungsvarianten an. So ist nun eine Team-Replica-Version namens Inflite CFR Di2 Team mit Shimano Dura-Ace Di2 2×12 verfügbar, während das Vormodell auf Shimano GRX setzte. Kombiniert wird das Getriebe mit Rotor-Kurbel inklusive Leistungsmessung und CeramicSpeed-Innenlager, dazu kommen die superleichten DT Swiss CRC 1100 Spline. In dieser Top-Version wird das neue Inflite 7.499 Euro kosten; zum gleichen Preis ist auch die Variante Inflite CFR Team LTD mit SRAM Rad 1×12 verfügbar, natürlich ebenfalls mit Powermeter.

Preislich extrem attraktiv sind die zwei Modelle eine Klasse darunter: das Inflite CF SLX 8 eTap (4.999 Euro mit SRAM Force eTap AXS 1×12) sowie das Inflite CF SLX 8 Di2 (5.499 Euro mit Ultegra Di2 / Rotor 2×12). Beide werden mit dem superleichten, Cross-spezifischen DT Swiss CRC 1400 Splite aufgebaut – mit tiefen Carbonfelgen, innenliegenden Nippeln und natürlich tubeless-fähig. Auch an diesen zwei Modellen spezifiziert Canyon Powermeter.

Crossen auf Top-Niveau ab 3.999 Euro

Mit dem Inflite CF SL 7 eTap zum Preis von 3.999 Euro legt Canyon noch einen drauf für ambitionierte Crosserinnen und Crosser: SRAM Rival 1×12 mit Leistungsmessung, Carbon-Cockpit und ein leichter Carbon-Radsatz von DT Swiss stellen auch hohe Ansprüche zufrieden, zumal auch dieses Rad in der attraktiven Team-Lackierung verfügbar sein wird. Apropos: Bestellen kann man alle neuen Inflite-Modelle ab sofort – also los, die Querfeldein-Saison läuft ja bereits!

www.canyon.com