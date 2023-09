Fahrrad Reifenheber Test: Nachhaltigkeit beginnt bekanntlich bereits bei den kleinen Dingen des Alltags. Die zumeist aus Kunststoff gefertigten Reifenheber scheinen diesbezüglich allerdings außen vor zu stehen – bis auf wenige Ausnahmen. Zu diesen gehören die Forge + Bond Recycled Fusionfiber Tire Levers, die sich in unserem Test behaupten mussten.

Forge + Bond Recycled Fusionfiber Tire Levers: Erster Eindruck

Die Forge + Bond Recycled Fusionfiber Tire Levers bestehen aus recycelter Kohlefaser. Laut Hersteller waren die Fahrradreifenheber in ihrem früheren Leben Carbon-Laufräder. Möglich wird das durch Fusionfiber, ein proprietäres Material und Verfahren, das immer wieder recycelt werden kann. Hört sich nicht nur gut an, sondern sieht auch als Endprodukt super aus. Mit 153 Millimetern fallen die Reifenheber recht lang aus und versprechen so eine gute Hebelwirkung. Das Gewicht von nur 25 Gramm pro Hebel spricht ebenfalls für sich. Ein einseitiger Speichenhaken ist vorhanden, verzichtet wurde bei dem 2er-Set indes auf die Möglichkeit des Zusammensteckens.

Die Fahrrad-Reifenheber im Test

Das recycelte Kohlefaser-Material vermittelt ein angenehmes Griffgefühl und in Kombination mit der Hebellänge und der matten Oberfläche ist ein sehr effizientes Arbeiten möglich. Selbst bei hohem Krafteinsatz bleiben die Reifenheber absolut verwindungssteif. Bei eng sitzenden Reifen muss aufgrund der dick gestalteten Schaufel etwas mehr Kraft aufgewendet werden, was aber angesichts der guten Haptik keinerlei Problem darstellt. Der nur leicht ausgeprägte Speichenhaken lässt sich trotz unserer ersten Befürchtungen gut und sicher fixieren – auch hier macht sich die Länge des Hebels positiv bemerkbar.

Forge + Bond Recycled Fusionfiber Tire Levers im Detail