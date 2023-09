Produktnews: Die fünfte Generation des Giant Defy Endurance-Rennrads soll eine breite Palette von Modellen in verschiedenen Preiskategorien und somit allen Fahrern die Möglichkeit bieten, weiter und schneller zu fahren mit mehr Effizienz, Komfort und Kontrolle. Um dies zu ermöglichen hat man bei den Carbonrahmen und einige Komponenten komplett neuentwickelt und überarbeitet.

Das neue Giant Defy Endurance Lineup umfasst drei Varianten (Defy Advanced SL, Defy Advanced Pro und Defy Advanced) der Defy Carbon-Rennräder, die von Grund auf neuentwickelt wurden, um ein geschmeidigeres, leichteres und effizienteres Fahrverhalten im Endurance-Bereich zu bieten. Die komplett überarbeiteten Rahmen und speziell entwickelten Komponenten sorgen bei allen Modellen für eine unschlagbare Mischung aus geringem Gewicht, starkem Vortrieb und optimaler Laufruhe, für ein Höchstmaß an Langstrecken-Performance auf der Straße.

Eines der wichtigsten Entwicklungsziele der Defy-Serie war, die Leistung zu verbessern, ohne das Design übermäßig zu verkomplizieren. Auch wenn sich das Defy im Endurance-Bereich sieht, so wurde es von den Top-Profis unteranderem bei Paris-Roubaix gefahren. Diesen Input und das Feedback der Fahrer nutzte man, um den Entwicklungsprozess weitervoranzutreiben.

Eines der Resultate dieser Wettkampftest war auch auf Stoßdämpfer, Buchsen oder andere Zusatzteile zu verzichten, die heute in manchen Endurance-Rennrädern verwendet werden. Mit diesen stoßdämpfenden Technologien lassen sich teilweise bestimmte Leistungsmerkmale erreichen – allerdings zu Lasten von Gewicht, Haltbarkeit und Wartungsfreundlichkeit. Faktoren, die für Freizeitsportler häufig an oberster Stelle stehen. Damit der Komfort dennoch nicht zu kurz kommen setzt das neue Giant Defy auf die Innovationen, die sich in den vorangegangenen Evolutionsstufen über die Jahre hinweg bewährt haben und verbessert diese Stellenweise. Dazu gehört die neue D-Fuse-Sattelstütze, die eine hohe Nachgiebigkeit bei geringstem Gewicht bietet und ein neuer Contact D-Fuse Lenker, der die gleichen Designprinzipien und Vorteile auf den vorderen Teil des Fahrrads überträgt.

Die neuen Giant Defy Rahmen werden laut Hersteller in der eigene Giant Group Carbon-Fabrik handgefertigt. Dabei muss jedes Exemplar Ziele bei entscheidenden Faktoren wie der vertikalen Nachgiebigkeit erfüllen. Durch dieses Qualitätsmanagement konnten erstklassige Werte für alle Modelle des neuen Defy Lineups erreicht werden. Der Rahmen des Flaggschiffs der neuen Serie, das Defy Advanced SL, wiegt federleichte 785 Gramm und ist damit ganze 293 g (19,9 %) leichter als der des Spitzenmodells der vorherigen Generation. Hauseigene Tests haben gezeigt, dass der neue Rahmen außerdem eine um 28 % höhere Effizienz beim Treten aufweisen soll. Die Gabel der neuen Defy Advanced SL-Serie wiegt 350 g und ist damit 15 % leichter als die Vorgängergeneration.

Für eine bessere Performance in Sachen Komfort und Fahrgefühl wurden im hinteren Teil des Fahrrads tief angesetzte Sitzstreben verbaut, um Stöße und Vibrationen, die vom Hinterrad auf den Fahrer übertragen werden, abzudämpfen. An der Front übernimmt diese Funktion die neukonzipierte Gabel. Die Sattelstütze und der Lenker mit ihren D-förmigen Rohren fügen sich hier in das Gesamtkonzept ein und unterstützen den Fahrer ebenfalls.

Für ein noch breiteres Einsatzspektrum und zusätzliche Alltagstauglichkeit bieten die neuen Giant Defy Modelle die Möglichkeit breitere Reifen bis zu 38 mm zu montieren. Außerdem verfügen die Bikes über integrierte Schutzblechhalterungen für Fahrten bei nassem Wetter. Darüber hinaus sind alle Defy-Modelle mit zwei Carbon-Flaschenhaltern ausgestattet, die speziell für die Defy-Serie entwickelt wurden.

Die neuen Giant Defy Modelle im Überblick

Ausstattung und Preise:

Defy Advanced 2 mit Shimano 105 mechanisch – 2.899 Euro

Defy Advanced 1 mit Shimano 105 Di2 – 3.699 Euro

Defy Advanced Pro 1 mit Shimano 105 Di2 – 4.999 Euro

Defy Advanced Pro 0 mit Shimano Ultegra Di2 – 6.499 Euro

Defy Advanced SL mit Sram Red eTap – 11.999 Euro

WEB: giant-bicycles.com