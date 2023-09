Hüfttasche im Test: Bontrager Rapid Pack Hydro

TEST: Mit nur 1,64 L Volumen ist das Bontrager Rapid Pack Hydro die kleinste Hüfttasche in unserer Bestenliste. Dennoch wirkt das Innenleben so, als könnte es alles Nötige für gewöhnliche Touren aufnehmen. Ob dem wirklich so ist und wie sich die Hipbag auf dem Trail schlägt, erfährst du hier.

Bontrager Rapid Pack Hydro im Test

Optisch kommt das Bontrager Rapid Pack Hydro wie ein breiter Gurt daher – den klassischen Look einer Hüfttasche sucht man hier vergebens. Dieses Design verspricht jedoch eine körpernahe Verteilung der Ladung und das wiederum sollte in einem bequemen Sitz und keinem Wackeln resultieren. Die Hüfttasche ist aus leichtem Stoff gefertigt und nimmt neben der mitgelieferten Trinkblase auch eine Flasche auf. Zwei aufgesetzte Taschen nehmen Tools, Handy, Schlüssel und ähnliche Dinge auf. Bontrager – die Hausmarke von Trek – setzt auf ein breites, aber ungepolstertes Gurtband um die Hüfte. Eine Halterung für Protektoren gibt es nicht.

Daten & Fakten

Gewicht leer 312 g Gewicht inklusive Trinkblase 517 g Hüftumfang circa 56 – 135 cm Volumen der Hüfttasche 1,64 L Trinkblase im Lieferumfang enthalten ja Volumen der Trinkblase 1,5 L Schlauchausgang links / rechts ja / ja Länge des Schlauches 92 cm Fach für Flasche ja, mittig Befestigungsmöglichkeit für Protektoren nein Preis 119,99 € Preis (Ersatz)Blase Über Hydrapak erhältlich

Fachaufteilung & Innenleben

Im großen Hauptfach der Hüfttasche wird die breite Trinkblase untergebracht. Hier lässt sich auch sehr gut ein Ersatzschlauch verstauen, sowie eine Pumpe. Für letztere gibt es sogar eine eigene Klett-Halterung, die aber so positioniert ist, dass sie eventuellen Bekleidungsstücken etwas im Weg ist. Wenn die Trinkblase komplett gefüllt ist, so wird das Unterbringen eines Trikots etwas zur Stopfarbeit – dafür kann man bei Verwendung einer Flasche trotz geringem Pack-Volumen gleich zwei Kleidungstücke unterbringen.

Die beiden aufgesetzten Taschen verfügen über kleine Innentaschen aus Neopren, die ideal für Handy, Geldbeutel, Tools und Riegel konzipiert sind. Hier ist alles schön ordentlich verstaut und die Taschengrößen sind passend angelegt. Insgesamt sind alle Taschen und Fächer gut zugänglich.

Gurt & Verstellmöglichkeiten

In puncto Verstellbarkeit ist das Bontrager Rapid Pack Hydro einfach aufgebaut. Ein breiter, aber ungepolsterter Riemen lässt sich beidseitig unkompliziert verstellen. So kann die Hüfttasche beispielsweise für den Uphill schnell und unkompliziert etwas gelockert werden. Der Sitz ist damit recht komfortabel und gut.

ein breites, eingearbeitetes Gummiband sorgt für die automatische Kompression des Tascheninhaltes und hält außerdem eine eventuelle Trinkflasche sicher an ihrem Platz. Auch ohne Flasche und bei geringer Füllung der Taschen funktioniert das recht gut.

Im Einsatz & auf dem Trail

Ist die Hüfttasche gut gefüllt, so wird ihre Form etwas rund. Sie liegt nicht mehr ideal am Rücken an und neigt in ruppigeren Abschnitten zum wackeln. Bei geringem Füllstand ist das Problem kaum wahrnehmbar. Auch mit der Verwendung einer Flasche existiert es kaum, da so einfach mehr Platz im Inneren vorhanden ist.

Das Handling unterwegs ist angenehm und unauffällig und somit als sehr gut zu bezeichnen. Speziell die kleinen Innentaschen sind gut machen Freunde bei der Nutzung.

