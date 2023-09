Hüfttasche im Test: Evoc Hip Pack Pro 3

TEST: Das Evoc Hip Pack Pro 3 kommt mit nur 3 L Volumen. Trotzdem scheint es ein kleines Platzwunder zu sein. Wie sich die Hipbag auf dem Trail schlägt, erfährst du hier.

Evoc Hip Pack Pro 3 im Test

3 L Volumen hört sich nicht nach viel an, das Evoc Hip Pack Pro 3 ist jedoch ein kleines Raumwunder. Das mag nicht zuletzt an Evocs langjähriger Erfahrung in der Herstellung von hervorragenden Rucksäcken liegen. So schafft Evoc es dann auch, die Hüfttasche als einer der wenigen Hersteller sowohl für den Einsatz mit Trinkblase als auch mit zwei Flaschenhalterungen zu konzipieren. Ein stabiler Griff, eine Lasche fürs Rücklicht und große Flossentaschen runden den positiven ersten Eindruck ab. Der gepolsterte Gurt verspricht Tragekomfort. Die Hüfttasche ist übrigens in vier verschiedenen Farben erhältlich.

Daten & Fakten

Gewicht leer 437 g Gewicht inklusive Trinkblase 574 g Hüftumfang circa 83 – 110 cm Volumen der Hüfttasche 3 L Trinkblase im Lieferumfang enthalten ja Volumen der Trinkblase 1,5 L Schlauchausgang links / rechts nein / ja Länge des Schlauches 93 cm Fach für Flasche ja, beidseitig Befestigungsmöglichkeit für Protektoren nein, kompakte Protektoren in den Kompressionsriemen möglich Preis 130 € Preis (Ersatz)Blase 38 €

Fachaufteilung & Innenleben

Zwei Taschen für Flaschen bieten nicht nur Platz für genügend flüssigen Vorrat, sondern lassen sich auch mal für ein verschwitztes Trikot missbrauchen. Mit der im Lieferumfang enthaltene Trinkblase wird das Evoc Hip Pack Pro 3 also äußerst flexibel. Groß dimensionierte Flossentaschen bieten massig Platz für Riegel, Tools und ähnliches, die rechte Tasche ist jedoch für den Schlüsselbund vorgesehen.

Das Hauptfach bietet der Trinkblase sowie einem Ersatzschlauch, einer großen Pumpe und einer Windjacke Platz. Allerdings hat manche Konkurrenz die Unterbringung der Blase und speziell des Schlauches sinnvoller gelöst. Das Hauptfach dürfte sich zudem für unseren Geschmack etwas weiter öffnen lassen. Das Deckelfach hingegen lässt sich sehr weit öffnen, kann mit einem üppigen Platzangebot punkten und hat sinnvolle Innentaschen für Handy, Geldbeutel, Riegel oder ähnliches.

Gurt & Verstellmöglichkeiten

Die breiten Flossen am Evoc Hip Pack Pro 3 verleihen der Hüfttasche in Kombination mit dem gepolsterten Gurt einen sehr bequemen Sitz. Der Gurt ist luftdurchlässig gestaltet und wird mit Klett sowie Riemen und Schnalle geschlossen. Vorsicht ist allerdings für schlanke Leute geboten: Der Verstellbereich des Gurtes fängt erst bei rund 83 cm Hüftumfang an. Somit dürften einige Leute aus dem Käuferkreis fliegen – fast wäre es auch unser Testfahrer mit 180 cm Körpergröße. Die Verstellung des Gurtes erfolgt linksseitig. Eine unter den Flossentaschen eingearbeitete Spannvorrichtung kann den Sitz der Hüfttasche für die Abfahrt etwas straffen – und im Uphill entsprechend lockern.

Die Kompressionsriemen an den Flaschenfächern können die Tascheninhalt unabhängig vom Befüllungsgrad zuverlässig und einfach komprimieren und minimieren so ein Wackeln der Hüfttasche merklich. Außerdem lassen sie sich als Protektorenhalterung für kompakte Protektoren missbrauchen, solange man keine Flasche verwendet.

Im Einsatz & auf dem Trail

Das Evoc Hip Pack Pro 3 klebt auf dem Trail fast an der Hüfte. Über den Testinhalt hinaus ist marginales Wackeln wahrzunehmen, aber das ist jammern auf hohem Niveau. Die Spannvorrichtung verrichten hier gute Arbeit. Evocs Hüfttasche ist das einzige Modell, das unter Verwendung von Flaschen etwas mehr wackelt, als mit Trinkblase. Die Hüfttasche sitzt ansonsten sehr komfortabel und fühlt sich gut an. Auch das Handling überzeugt auf ganzer Linie, egal ob mit Trinkblase oder Flaschen. Evoc hat hier wie gewohnt vieles richtig gemacht.

Evoc im Web

www.evocsports.com