TEST: Mit nur 3 L Volumen gehört die Raceface Stash 3L Hüfttasche zu den kleineren Taschen im Testfeld. Sie wirkt jedoch geräumig. Wie sich die Hipbag auf dem Trail schlägt, erfährst du hier.

Raceface Stash 3L Hüfttasche im Test

Die Raceface Stash 3L Hüfttasche bricht etwas aus dem sonst üblichen Design aus – alles ist etwas schmaler, dafür aber höher. Die Hipbag kommt mit inkludierter Trinkblase, hat aber auch eine Flaschenhalterung. Damit ist Raceface einer der wenigen Hersteller, die dem Kunden beide Möglichkeiten bieten. Der aus Gummi bestehende Hüftgurt wirkt etwas lasch, ist dafür aber schön breit und mit weicher Stoffbeschichtung gepolstert. Die Hüfttasche ist in drei Farben erhältlich und gehört mit 79 € inklusive Trinkblase zu den günstigeren Modellen im Test.

Daten & Fakten

Gewicht leer 335 g Gewicht inklusive Trinkblase 458 g Hüftumfang circa 70 – 103 cm Volumen der Hüfttasche 3 L Trinkblase im Lieferumfang enthalten ja Volumen der Trinkblase 1,5 L Schlauchausgang links / rechts nein / ja Länge des Schlauches 97 cm Fach für Flasche ja Befestigungsmöglichkeit für Protektoren nein Preis 79 € Preis (Ersatz)Blase 19 €

Fachaufteilung & Innenleben

Die Fachaufteilung der Raceface Stash 3L Hüfttasche wirkt zunächst etwas ungewöhnlich und man weiß nicht so recht, wohin mit welchen Dingen. Mit etwas herumprobieren lässt sich jedoch ein sinnvolles Packsystem finden. Dabei zeigt sich, dass die Hipbag trotz des eher geringen Volumens von 3 L neben Dingen wir große Pumpe und Ersatzschlauch sogar problemlos zwei Kleidungsstücken Platz bietet. Diese verstaut man im komplett aufklappbaren Hauptfach, in dem sich in einer Netztasche auch die Trinkblase befindet. Der Inhalt ist also recht gut zugänglich. Ein aufgesetztes Deckelfach eignet sich gut für den Geldbeutel, der aber auch mit dem Smartphone in die große Smarthphonetasche direkt am Rücken passen würde. Der einzige Nachteil dabei: In dieser Position ist das Smartphone natürlich nur bedingt zugänglich, wenn man die Hüfttasche nicht abnehmen möchte.

Die Tasche für die Flasche ist gut positioniert und hält auch große Flaschen mit 1 L zuverlässig am Platz.

Gurt & Verstellmöglichkeiten

Der weiche Gummi-Gurt lässt sich zwar recht komfortabel tragen, allerdings dürfte der Gummi etwas mehr Zugkraft haben. Man muss hier recht viel Spannung aufbringen, damit die Hüfttasche sicher sitzt. Der Gurt selbst lässt sich rechtsseitig spannen und eignet sich auch für schmalere Hüften.

Die Raceface Stash 3L Hüfttasche verfügt über Kompressionsriemen, die ihren Dienst bei gefüllter Tasche recht gut erfüllen. Sie sitzen jedoch recht weit oben und können daher den Inhalt, der sich bei wenig Füllung unten ansammelt, nicht so recht fixieren.

Im Einsatz & auf dem Trail

Die Raceface Stash 3L Hüfttasche neigt auf dem Trail leider etwas zum wackeln. Der integrierte Gummizug ist wie erwähnt etwas zu schwach, um die Hüfttasche zuverlässig in Position zu halten. Bei harten Landungen kann sie beispielsweise etwas nach unten rutschen. Ansonsten ist der Sitz aber recht komfortabel. Die Struktur und Anordnung der Fächer ist zunächst gewöhnungsbedürftig und kann unsere Testfahrer auch nach der Gewöhnungsphase nicht komplett überzeugen. Letzteres ist aber ein großes Stück unter Geschmackssache zu verbuchen.

Raceface im Web

www.raceface.de