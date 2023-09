TEST: Die Vaude Moab 4 Fahrrad Hüfttasche ist im Gegensatz zu allen anderen Testkandidaten mit steiferem, vorgeformten Innenleben konstruiert. Ob das Vorteile bietet und wie sich die Hipbag auf dem Trail schlägt, erfährst du hier.

Vaude Moab 4 Fahrrad Hüfttasche im Test

Vaudes Hüfttasche Moab 4 wirkt auf den ersten Blick etwas klobiger, als vergleichbare Testkandidaten. Dies ist dem vorgeformten Innenleben geschuldet, das aber auf den ersten Blick einen sehr guten Eindruck macht. Eine Trinkflasche sitzt hier sicher und tief in der Hip Bag, der Ersatzschlauch hat sein eigenes Fach und auch sonst wirkt alles übersichtlich und aufgeräumt. Das nachhaltige Unternehmen vom Bodensee setzt außerdem auf einen breiten, dehnbaren Hüftgurt, der viel Komfort verspricht. Versteckt in der linken Flossentasche findet man sogar ein Raincover – das einzige in unserer Bestenliste Hüfttaschen 2023.

Daten & Fakten

Gewicht leer 381 g Gewicht inklusive Trinkblase - Hüftumfang circa 75 – 112 cm Volumen der Hüfttasche 4 L Trinkblase im Lieferumfang enthalten - Volumen der Trinkblase - Schlauchausgang links / rechts - Länge des Schlauches - Fach für Flasche mittig Befestigungsmöglichkeit für Protektoren nein Preis 80 € Preis (Ersatz)Blase -

Fachaufteilung & Innenleben

Wie bereits erwähnt geht Vaude mit dem vorgeformten Innenleben komplett andere Wege. Das Handling der Hipbag gestaltet sich so recht angenehm und alles hat seinen Platz. Besonders ein spezielles Fach für den Ersatzschlauch ist praktisch. Auch das Deckelfach ist gut aufgeteilt – hier lässt sich neben Werkzeug auch der Geldbeutel und Riegel unterbringen. Der Haken: Keines der Fächer ist groß genug für eine kompakte Luftpumpe – hier passen nur kleine Pumpen mit Kartuschen. Außerdem nimmt das vorgeformte Innenleben selbst etwas Platz ein, deshalb lassen sich Kleidungstücke nur in den Flossentaschen unterbringen. In der rechten Flossentasche findet man hier noch eine kleine Innentasche für den Schlüssel oder ein Tool.

In der linken Flossentasche findet mit etwas Stopfarbeit ebenfalls ein Kleidungstück Platz. Diese Tasche ist etwas geräumiger und beinhaltet außerdem ein verstecktes Raincover, das die Tasche gut abdeckt. Allerdings ist unsere Testflasche mit 0,75 L und Schraubdeckel zu hoch gewesen. Die Maximale Flaschengröße unterm Raincover beschränkt sich wohl eher auf etwa 0,6 L.

Die Flasche kommt in ein vorgeformtes Fach in der Mitte und sitzt hier fest und stabil. Auch große Flaschen mit 1 – 1,5 L dürften hier noch passen. Das Smartphone wandert in die flache Tasche zwischen Trinkflasche und Rücken. Dort ist es zwar sicher verstaut, aber schlecht zu entnehmen, wenn die Hüfttasche eng anliegt.

Gurt & Verstellmöglichkeiten

Der breite, elastische Gurt an der Vaude Moab 4 Hüfttasche sorgt für sehr guten Tragekomfort. Neben dem Klettverschluss am Gurt gibt es noch einen Riemen mit Schnalle, der sich leicht verstellen lässt. Ein großer Verstellbereich macht die Hip Bag interessant für schmale und kräftige Personen. Dank des elastischen Gurtes sitzt die Hüfttasche immer straff, schnürt aber nicht ab.

Kompressionsriemen findet man keine, durch das vorgeformte Innenleben sitzt der Inhalt aber recht gut an Ort und Stelle, so dass die Hüfttasche ohne Riemen auskommt.

Im Einsatz & auf dem Trail

Die Form der Vaude Moab 4 Hüfttasche umschließt die Hüfte ziemlich gut. Dadurch wackelt die Hüfttasche praktisch nicht, auch sehr voll gestopft kaum. Der Sitz ist außerdem sehr bequem und überzeugt – nicht zuletzt durch den komfortablen Gurt. Befindet sich in den Flossentaschen nur wenig kleiner Inhalt, so kann dieser allerdings etwas in der den Taschen hin und her fliegen.

Beim Handling weiß Vaude mit dem Moab 4 Hip Pack zu überzeugen: Die Anordnung der Fächer und Taschen ist sinnvoll, lediglich das Handy bleibt in der dafür vorgesehenen Tasche schlecht greifbar.

Vaude im Web

www.vaude.com