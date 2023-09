Radsport: Seit einigen Tagen wird darüber spekuliert, ob die Mannschaften Jumbo – Visma und Soudal – Quick-Step zur Saison 2024 fusionieren werden. Einige internationale Medien haben gestern darüber berichtet. Es scheint sich um mehr als nur Gerüchte zu handeln.

Wird aus Jumbo – Visma & Soudal – Quick-Step EIN Superteam?

Seit einigen Monaten ist bekannt, dass sich Jumbo als Hauptsponsor der Mannschaft Jumbo – Visma nach der Saison 2024 zurückziehen wird. Und obwohl das bedeuten würde, dass die niederländische Equipe händeringend nach einem zahlungskräftigen Nachfolger suchen müsste, ist eine Unsicherheit und Ungeduld aus der Mannschaft nicht zu entnehmen. Jetzt wissen wir warum – zumindest wenn wir den aktuellen Berichten einiger internationaler Medien Glauben schenken. Unter anderem berichten Wielerflits, die belgische Zeitung Het Laatste Nieuws und der dänische Sender TV2 über eine mögliche Fusion der Teams Jumbo – Visma und Soudal – Quick-Step. Angeblich soll es schon zur Saison 2024 zum Zusammenschluss kommen. Und dieser soll bereits seit Juli diesen Jahres geplant worden sein. Den Berichten zufolge wird Merjin Zeeman zum Sportchef des neuen Superteams und Patrick Lefevere wird sich mit einem Posten im Vorstand zufrieden geben. Was mit den Fahrern geschieht ist ungewiss. Aktuell stehen bei Jumbo – Visma 27 Fahrer unter Vertrag und bei Soudal – Quick-Step sind es 23 Profis.

Was passiert mit Ineos Grenadiers?

Fragend blicken die Radsportfans seit Monaten auch zum Team Ineos Grenadiers. Die Briten sind seit Monaten an einer Fusion mit Soudal – Quick-Step interessiert, weil sie Remco Evenepoel in ihren eigenen Reihen haben möchten. Diesen Poker – zumindest um eine Fusion – scheinen sie nun verloren zu haben. Gleichzeitig steigt aber womöglich die Chance, den Belgier zu verpflichten. Denn es scheint unwahrscheinlich, dass mit Remco Evenepoel, Sepp Kuss, Jonas Vingegaard und Primoz Roglic gleich vier potentielle Grand-Tour-Sieger im selben Team an den Start gehen werden. Dass bei Ineos Grenadiers irgendetwas geplant wird, ist offensichtlich. Schließlich stehen für die kommende Saison lediglich 15 Fahrer unter Vertrag, da der Kontrakt mit 15 Profis bislang nicht verlängert wurde und kein einziger Neuzugang vorgestellt werden konnte. Es deutet aktuell also alles daraufhin, dass aus drei Teams letztendlich zwei Teams werden.