Vuelta a Espana #14: Remco Evenepoel antwortet wie ein Champion

Radsport: Remco Evenepoel hat die 14. Etappe der Vuelta a Espana gewonnen und sich damit eindrucksvoll zurückgemeldet. Der Belgier – der gestern viel Zeit verloren hat – triumphierte in Larra-Belagua als Ausreißer.

Evenepoel erobert auch das Bergtrikot

Hinzufallen – das erklären wir schon unseren Kindern – ist keine Schande. Wieder aufzustehen – das ist wichtig. Remco Evenepoel (Soudal – Quick-Step) galt als Titelverteidiger natürlich als einer der Topfavoriten auf den Gesamtsieg. Doch durch seinen gestrigen Einbruch geriet das Rote Trikot in weite Ferne. Heute jedoch antwortete der Ex-Weltmeister wie ein Champion auf diese Schwächephase. Evenepoel setzte sich gemeinsam mit Romain Bardet (DSM – Firmenich) ab und als Duo hielten sie alle Verfolger auf Distanz. Auf den 156,2 Kilometern von Sauveterre-de-Béarn nach Larra-Belagua sicherte sich Evenepoel außerdem zahlreiche Bergpunkte. So wird der Belgische Meister morgen im Bergtrikot an den Start gehen. Die Favoriten auf den Gesamtsieg kamen zeitgleich ins Ziel, so dass sich keine weitere Verschiebung ergab.