Radsport: Alberto Dainese hat die 19. Etappe der Vuelta a Espana im Massensprint gewonnen. Der Italiener gewann vor seinem Landsmann Filippo Ganna. Topfavorit Kaden Groves kam kurz vor dem Ziel zu Fall und konnte dementsprechend nicht in den Kampf um den Tagessieg mit eingreifen.

Dainese gewinnt seine erste Vuelta-Etappe

Beim Giro d’Italia hat er bereits zwei Etappen gewinnen können – jetzt ist es ihm auch bei der Vuelta a Espana gelungen. Alberto Dainese (DSM – Firmenich) war nach 177,1 Kilometern von La Bañeza nach Íscar der glückliche Sieger in einem hektischen Massensprint. Er verwies mit einem perfekten Finish seinen Landsmann Filippo Ganna (Uneos Grenadiers) und den Niederländer Marijn van den Berg (EF Education – EasyPost) auf die Plätze zwei und drei. Maurice Ballerstedt (Alpecin – Deceuninck) wurde als bester Deutscher Etappensechster. Er hat fürs eine Mannschaft schließlich am Massensprint teilgenommen, weil Sprint-Kapitän Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck) kurz vor dem Ziel gestürzt war. In der Gesamtwertung kam es wie erwartet zu keinen Verschiebungen.

Die 4er-Ausreißergruppe um Mathis Le Berre (Arkea – Samsic), Paul Lapeira (Ag2r – Citroen), Michal Schlegel (Caja Rural) und Clement Davy (Groupama – FDJ) hatte ebenso wenig eine realistische Chance auf Erfolg wie eine späte Attacke von Samuele Battistella (Astana).