Radsport: Wout Poels hat die 20. Etappe der Vuelta a Espana gewonnen. Der Niederländer bezwang im Sprint einer 5 Mann starken Gruppe keinen geringeren als Remco Evenepoel.

Wout Poels überrascht Remco Evenepoel

Mit einem starken und vor allem cleveren Finish hat sich Wout Poels (Bahrain – Victorious) die 20. Etappe der Vuelta a Espana gesichert. Der Niederländer gewinnt damit nach einem Teilstück bei der Tour de France in diesem Jahr auch eine Etappe bei der Spanien-Rundfahrt. Dafür musste er jedoch alles in die Waagschale werfen. Denn von ursprünglich 31 Mann in der Fluchtgruppe sind bis zum letzten Kilometer fünf übrig geblieben – darunter kein geringerer als Remco Evenepoel (Soudal – Quick-Step). Doch der Belgier reagierte kurz vor der letzten Kurve zu spät. Poels fuhr mit Schwung in die Linkskurve und ließ sich danach nicht mehr einholen. Trotz eines enormen Geschwindigkeitsüberschusses bleibt Evenepoel damit heute nur Rang zwei.

Sepp Kuss steht vor dem Gewinn der Vuelta

Das 207,8 Kilometer lange und extrem wellige Teilstück von Manzanares El Real nach Guadarrama war eine Angelegenheit für die Ausreißer. Auch Lennard Kämna (Bora – hansgrohe) war Teil der großen Gruppe, konnte die entscheidenden Attacken rund 15 Kilometer vor dem Ziel jedoch nicht mitgehen. In der Favoritengruppe sollte es weit über zehn Minuten hinter dem Tagessieger zu keinen entscheidenden Zeitabständen mehr kommen. Die Mannschaft Jumbo – Visma blieb souverän und steht damit vor einem historischen Triumph. Erstmals in der Radsport-Geschichte wird ein Team innerhalb eines Kalenderjahres alle drei großen Landesrundfahrten gewinnen. Hinzu kommt, dass sie das Podium mit Sepp Kuss, Jonas Vingegaard und Primoz Roglic komplett belegen werden.

Werbung Karl Platt präsentiert das BULLS Sonic Evo AM 3 Carbon