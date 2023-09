Vuelta a Espana #21: Groves gewinnt die Schlussetappe in Madrid

Radsport: Kaden Groves hat die letzte Etappe der Vuelta a Espana gewonnen. Der Australier verließ sich dabei aber nichgt auf einen Massensprint, sondern ging selbst in die Fluchtgruppe – mit Erfolg. Über den Gesamtsieg darf sich Sepp Kuss freuen. Seine Teamkollegen Jonas Vingegaard und Primoz Roglic komplettieren das Podium.

Wer auf der Schlussetappe über 101,5 Kilometer vom Hipódromo de la Zarzuela nach Madrid einen langweiligen Massensprint erwartet hat, der sah sich getäuscht. Denn die Vuelta a Espana endete mit einem spannenden Verfolgungsrennen. Mit Remco Evenepoel (Soudal – Quick-Step), Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), Nico Denz (Bora – hansgrohe), Lennard Kämna (Bora – hansgrohe), Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck) und Rui Costa (Intermarché – Circus – Wanty) haben sich sechs äußerst starke Fahrer vom Hauptfeld abgesetzt und sich tapfer gewehrt. Auf den letzten 500 Metern wurden sie zwar wieder eingeholt, doch als Evenepoel den Sprint eröffnete, setzte sich Groves an dessen Hinterrad – und gewann. Im Peloton waren nach der intensiven Aufholjagd keine Kräfte mehr übrig. Rang zwei ging an Ganna vor Denz.

Vor dem Start der Vuelta a Espana wäre es keine gewagte Prognose gewesen, auf einen Fahrer der Mannschaft Jumbo – Visma zu tippen. Dass es sich dabei jedoch um Sepp Kuss handeln wird – daran hätte niemand gedacht. Doch der US-Amerikaner darf sich tatsächlich erstmals über einen Gesamtsieg bei einer Grand Tour freuen. Obwohl es auf der ein oder anderen Etappe fragwürdige Aktionen seiner Teamkollegen gab, haben sich letztendlich auch Jonas Vingegaard und Primoz Roglic für ihn aufgeopfert und ihm das Rote Trikot schließlich überlassen. Die Bergwertung allerdings geht an Remco Evenepoel (Soudal – Quick-Step), die Sprintwertung an Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck) und die Nachwuchswertung an Juan Ayuso (UAE).

