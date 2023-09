Produktnews: Bereits vor über 4 Jahren war Specialized mit dem Turbo Creo einer der ersten Hersteller, der sich dem Thema E-Gravelbike beziehungsweise E-Rennrad ernsthaft angenommen hat und direkt mit einem eigenen Antrieb für das motorisierte Dropbar-Modell kam. Mit dem neuen SL 1.2 Turbo Motor für mehr Leistung, sowie einer komplett überarbeiteten Geometrie und MTB-gleicher Reifenfreiheit erinnert das neue Specialized Turbo Creo 2 nur noch minimal an den Vorgänger. Alles neu – Der Rahmen, die Geometrie, der Motor und sogar die eigene App, beim neuen Specialized Turbo Creo 2 wurde beinahe alles erneuert. Auch wenn auf den ersten Blick eine klare Ausrichtung auf den Gravelbereich zu sehen ist, so soll das Bike mit schmalerer Bereifung auch für E-Rennrad Abenteuer gut zu haben sein.

Die Neuerungen am Specialized Turbo Creo 2

Auch wenn es sich beim Antrieb nur um eines der vielen Neuerungen handelt so ist dieser bei einem E-Bike wohl dennoch Kernelement und hauptausschlaggebend für die gesamte Perfromance. Dennoch darf hier nicht der komplett überarbeitete Rahmen inklusive progressiver Geometrie und großzügigerer Reifenfreiheit, sowie das neue Future Shock System, die neugewonnene Bikepackingtauglichkeit oder sogar eine neue App außer Acht gelassen werden.

Der neue Specialized Turbo SL 1.2 Motor

Effizienter, Leichter, Leiser – Das sollen die Verbesserungen des neuen SL 1.2 Motors sein. Laut dem US Hersteller markiert der neue SL 1.2 Motor eine Zeitenwende, denn kein anderes System soll so viel Power und Reichweite bieten während es ganz nebenbei das leiseste E-Bike-System der Welt ist. Im Vergleich zu den 35 Nm des Vorgängers bringt der Antrieb jetzt 50 Nm auf die Kurbel und unterstützt so bis zu 320 Watt statt 240 Watt. Für die geringere Geräuschkulisse sorgt eine eingearbeitete Wabenstruktur, die den SL 1.2 Motor 40 % leiser machen soll.

Die verbesserte Effizienz des System erlaubt die Verwendung kleinerer, leichterer Akkus bei gleicher Reichweite. Erreicht wurde dies durch eine Optimierung der Kraftübertragung bei rund 90 Pedalumdrehungen pro Minute. Hierdurch soll ein besonders natürliches Fahrgefühl ermöglicht werden. Mit der neuen App kann das Antriebssystem je nach Präferenz ganz individuell eingestellt und abgestimmt werden.

Rahmen und Geometrie für jedes Gelände

Neben dem Antrieb ist natürlich auch der Rahmen mit seiner Geometrie einer der wichtigsten Elemente. Auch hier hat Specialized ordentlich geschraubt und getüftelt, um dieses Ergebnis präsentieren zu können. Alles begann mit einem Fact 11r Carbon und einer neuen Geometrie, die ideal für entspannte Tagestouren, aber auch wilde Gravel-Abenteuer und alles dazwischen sein sollte. Im Vergleich zum Vorgänger setzt das Bike auf einen längeren Stack, einen flacheren Steuerrohrwinkel, ein tieferes Tretlager, einen kürzeren Vorbau und breitere Reifen. Damit sollte das Bike auch in unebenem Gelände angenehm stabil bleiben und den Fahrer in allen Situationen unterstützen. Am neuen Specialized Turbo Creo 2 wurden außerdem zahlreiche Montagepunkte für Gepäckträger vorn und hinten sowie Lowrider eingeplant. Desweiteren können Schutzbleche für Reifen bis zu 47C angebracht werden, um mehr Alltagstauglichkeit zu ermöglichen.

Mehr Komfort dank Reifenfreiheit und Future Shock 3.0 System

Die Reifen können den Charakter eines Bikes nach wie vor maßgeblichen beeinflussen, bei all den technischen Neuerungen wollte man sich hier nicht einschränken und breite Auswahlmöglichkeiten für die individuellen Bedürfnisse bieten. Mit einer Reifenfreiheit von bis zu 2,2 Zoll steht dem Turbo Creo 2 kaum etwas im Weg.

Um den Komfort und die Allroundfähigkeiten des neuen Creos zusätzlich zu unterstützen wurden die Modelle mit dem neuen Future Shock 3.0 System ausgestattet. Die sanften 20 mm Federweg der hydraulischen Dämpfung am Lenker reduzieren Stöße um mehr als 53%, was eine geschmeidigere und auch schnellere Fahrt bedeutet und auf langen Touren goldwert sein kann.

Alle S-Works und Expert Modelle kommen ab Werk mit dem Future Shock 3.3, welches eine direkte Einstellung der Feder direkt am Rad und ohne Werkzeug ermöglicht. Die Comp Modelle kommen mit dem Future Shock 3.2 System, welches mit etwas mehr Aufwand eingestellt werden kann und während der Fahrt stets gleich bleibend federt. Eine absenkbare Sattelstütze ab Werk komplementiert den hochwertigen Komfort der neuen Specialized Turbo Creo 2 Modelle.

Specialized Turbo Creo 2 – Die Modelle im Überblick

WEB: specialized.com