Verlosung: Der neue Cratoni Interceptor Downhill-Helm kombiniert Design und Style mit maximaler Sicherheit, Tagekomfort und Top-Belüftung. Mit seinen nur 770 Gramm geht der Interceptor 2.0 jedoch keinerlei Kompromisse in Sachen Schutz ein und verfügt über die Bikepark-Norm (ASTM) und ist so ein absolutes Enduro-Leichtgewicht für anspruchsvolle Bikeabenteuer. Wir verlosen 10 Cratoni Downhill-Bundles bestehend aus Interceptor 2.0 Fullface-Helm und Goggles damit auch ihr bei den nächsten Runs perfekt ausgestattet seid.

Schon Downhill Legende Nicolas Vouilloz vertraute bei etlichen seiner Erfolgen auf den Cratoni Interceptor und fuhr mit dem Downhill Helm einen Triumph nach dem anderen ein. Nun feiert der Cratoni Inceptor Fullface-Helm eine Neuauflage und kombiniert dabei Design und Style mit maximaler Sicherheit, Tagekomfort und Top-Belüftung.

Damit alles stets an Ort und Stelle bleibt verfügt der Interceptor 2.0 zum einen über einen Brillen Port, der es einem erlaubt, die Brille kurzerhand nach oben zu schieben und zu parken, außerdem sorgt eine Brillenband-Halterung dafür, dass die Goggle während der Fahrt da bleibt, wo sie sein soll. Die im Cratoni Inceptor 2.0 befindlichen Clean Tex Polster werden antibakteriell behandelt und verhindern so die Bildung von Bakterien. Die Folge ist hohe Langlebigkeit und langfristige hygienische Frische. Durch ein innenseitig angelegtes Kanalsystem wird der perfekte Fluss ein- und ausgehender Luft garantiert und führt zu außergewöhnlich hohen Belüftungswerten, so behält man stets einen kühlen Kopf und profitiert dank Full-Protect von maximalem Schutz. Sollte doch mal etwas schief gehen wurde der Helm mit einem sogenannten Downshell versehen, um Dellen und Kratzer zu vermeiden und die Langlebigkeit zu erhöhen.

Als perfekte Ergänzung zum Cratoni Inceptor Downhill-Helm bietet der Hersteller auch die passenden MX-Goggles an, welche sich ideal mit der Helmform ergänzen.

Gewinne eines von 10 Cratoni Downhill-Bundles!

Gemeinsam mit Cratoni verlosen wir auf Velomotion zehn komplette Downhill-Bundles bestehend aus Cratoni Inceptor 2.0 Helm und MX Goggles. Um an der Verlosung teilzunehmen, musst du nur folgende Frage richtig beantworten. Viel Glück!

Rechtliches Cratoni Verlosung:

Deine Mailadresse wird nur bis zum Abschluss der Verlosung gespeichert und anschließend gelöscht – außer Du meldest dich für den Newsletter an. Doch auch in diesem Fall werden keinerlei persönliche Daten gespeichert. Mailadressen oder sonstige Daten werden nicht an Dritte (außer an Cratoni) weitergegeben.

Das Einverständnis zum Newsletter kann jederzeit widerrufen werden. Deine Adresse darf von Cratoni ausschließlich für deren Newsletter und Infos rund um ihre Produkte verwendet werden und wird nicht an Dritte weitergegeben. Die Teilnahme an der Verlosung ist nicht von deinem Einverständnis zum Newsletter abhängig. Du erhältst eine E-Mail zur Verifizierung deiner E-Mailadresse.

Der Gewinner wird von uns via E-Mail benachrichtigt und müssen innerhalb von zehn Tagen antworten, ob der Gewinn angenommen wird. Andernfalls wird ein Ersatzgewinner gezogen. Teilnehmen darf jeder, der 18 Jahre und älter ist. Mitglieder der Redaktion sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Aus technischen Gründen kann die Auslieferung nur an eine Adresse innerhalb von Deutschland oder Österreich erfolgen. Im Falle einer nötigen Ausfuhr aus der EU hat der Gewinner das Produkt selbst zu verzollen.

Wenn du Fragen hast, dann sende uns einfach eine E-Mail an redaktion@velomotion.de

Teilnahmeschluss ist der 1. Oktober 2023

WEB: cratoni.com