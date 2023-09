Verlosung: Unter dem Namen The Great Nearby haben Specialized und Fjällräven vor über einem Jahr ihre erste gemeinsame Kollektion an Bekleidung und Accessoires für den sportiven Alltag und darüber hinaus vorgestellt. Neben dem speziellen Equipment für den urbanen Einsatz bietet die Kollektion unter anderem auch Bikepacking-Taschen für Gravelbikes und Rennrad. Wir verlosen ein komplettes Fjällräven X Specialized Bikepacking-Taschen Set bestehend aus Satteltasche, Frame Bag und Handlebar Pocket.

Im Rahmen der Zusammenarbeit von Fjällräven und Specialized entstanden laut der beiden Hersteller weit mehr als nur Produkte für Bike und Outdoor. Viel mehr geht es den Herstellen auch um einen spannenden Austausch von Ideen, Erkenntnissen und kulturellen Erfahrungen, was in der The Great Nearby Kollektion dargestellt wird und in einer weiteren Partnerschaft fortgeführt werden soll.

Fjällräven X Specialized Bikepacking-Taschen

Die Rahmentasche oder Frame Bag von Fjällräven X Specialized kommt in drei Größen mit 40cm (S), 47cm (M) und 53 cm (L) Länge und Volumen von 2,4 Liter, 3,1 Liter und 4,5 Liter. Mit Zwei-Wege-Reißverschluss und einer großen Öffnung ermöglichen die Frame Bags einen einfachen Zugriff auf alles Wesentliche beim Radfahren. Die Taschen sind ist mit einem robusten, zuverlässigen Sieben-Punkte-Klettverschlusssystem ausgestattet um ein Verrutschen während der Fahrt zu vermeiden. und Das Obermaterial der Frame Bag besteht aus strapazierfähigem Vinylon mit einem Futter aus recyceltem Nylon sowie schaumstoffgepolsterten Seiten, die die Struktur der Tasche stützen. Zudem verfügen alle Modelle über Netztaschen im Inneren, worin sich kleinere Gegenstände verstauen lassen.

Fjällräven X Specialized Seatbag Harness und Seatbag Drybag

Im The Great Nearby Sortiment von Fjällräven und Specialized darf natürlich auch eine Satteltasche nicht fehlen. Hier setzen die Hersteller auf ein zweigeteiltes System, denn die Konstruktion besteht aus einem Aluminiumrahmen, bei der der untere Teil frei beweglich ist. Dieser Rahmen wird entsprechend an der Sattelstütze fixiert und kann so größere Gegenstände oder den kompatiblen Drybag mit 10 oder 16 Liter Volumen aus der Kollektion aufnehmen. Der Drybag kann so schnell und ohne Demontage des Rahmens entnommen werden und bleibt von unten weitestgehend trocken. Der Packsack selbst ist aus zu 100 % recyceltem Nylon 210D gefertigt. Der Rolltop-Verschluss und versiegelte Nähte sorgen dafür, dass auch bei längeren Fahrten im Regen alles trocken bleiben soll. Um den Sack zudem möglichst kompakt halten zu können, ist ein Ventil zum Ablassen von Luft vorgesehen.

Fjällräven X Specialized Handlebar Pocket

Die Handlebar Pocket im Set der Fjällräven X Specialized Bikepacking-Taschen ist eine kleine, kompakte Alternative zu einer regulären Lenkertasche. Das Modell aus recyceltem 210D-Ripstop-Nylon mit 10.000 mm PU-Beschichtung bietet zuverlässigen Schutz für deine Ausrüstung. Lässt sich mit zwei Klettverschlussriemen und einem Gummiband an den meisten Lenkern befestigen. Die große Öffnung bietet auch vom Rad aus einfachen Zugriff auf deine Gegenstände.

Gewinne ein komplettes Fjällräven X Specialized Bikepacking-Taschenset!

Hol dir jetzt dein neues Fjällräven X Specialized Bikepacking-Taschenset im Wert von über 320 Euro. Um an der Verlosung teilzunehmen, musst du nur folgende Gewinnspielfrage richtig beantworten.

Rechtliches Fjällräven X Specialized Verlosung: Deine Mailadresse wird nur bis zum Abschluss der Verlosung gespeichert und anschließend gelöscht – außer Du meldest dich für den Newsletter an. Doch auch in diesem Fall werden keinerlei persönliche Daten gespeichert. Mailadressen oder sonstige Daten werden nicht an Dritte (außer an Fjällräven X Specialized) weitergegeben.

Das Einverständnis zum Newsletter kann jederzeit widerrufen werden. Deine Adresse darf von Fjällräven X Specialized ausschließlich für deren Newsletter und Infos rund um ihre Produkte verwendet werden und wird nicht an Dritte weitergegeben. Die Teilnahme an der Verlosung ist nicht von deinem Einverständnis zum Newsletter abhängig. Du erhältst eine E-Mail zur Verifizierung deiner E-Mailadresse.

Der Gewinner wird von uns via E-Mail benachrichtigt und müssen innerhalb von zehn Tagen antworten, ob der Gewinn angenommen wird. Andernfalls wird ein Ersatzgewinner gezogen. Teilnehmen darf jeder, der 18 Jahre und älter ist. Mitglieder der Redaktion sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Aus technischen Gründen kann die Auslieferung nur an eine Adresse innerhalb von Deutschland oder Österreich erfolgen. Im Falle einer nötigen Ausfuhr aus der EU hat der Gewinner das Produkt selbst zu verzollen.

Wenn du Fragen hast, dann sende uns einfach eine E-Mail an redaktion@velomotion.de Teilnahmeschluss ist der 15. September 2023

WEB: specialized.com