Produktnews: Mit gleich zwei Highlights meldet sich der führende FitTech Hersteller Wahoo vor den anstehenden kalten Monaten zurück. Die Rede ist vom neuen Wahoo Kickr Move und dem Wahoo Kickr Bike Shift, welche beide für ein noch nie dagewesenes Fahrgefühl im Wahoo Indoor-Ecosystem sorgen sollen.

Wahoo Kickr Move

Bereits im September letzten Jahres bekam Wahoos Kickr Smarttrainer ein Upgrade und wurde mit Wi-Fi ausgestattet, als immer noch einziger Trainer auf dem Markt mit diesem Feature ruht sich der Hersteller allerdings nicht aus, sondern legt auch in diesem September nach und bringt mit dem Wahoo Kickr Move das neuste Modell des Indoor-Trainers, wodurch man laut eigenen Aussagen „das wohl realistischste Fahrgefühl eines Smart-Trainers überhaupt“ schaffen will.

Aber was hat es mit dem Zusatz „Move“ auf sich? Der neue Smarttrainer von Wahoo verfügt über eine zusätzliche Vorwärts-Rückwärts-Bewegung des Trainerkörpers von über 20cm. Dadurch entsteht ein völlig neues, weitaus realistischeres Fahrgefühl. Damit ergänzt der Kickr Move die bereits bekannte Rechts-Links-Bewegungsmöglichkeit durch die einstellbaren Axis-Feet. Diese einzigartige eingebaute Zwei-Achsen-Bewegung erzeugt ein Gefühl, das dem des Radfahrens im Freien sehr ähnlich ist.

Der Mechanismus der Wahoo Neuheit für 2023 funktioniert über definierten Rollen-Rädern, die sich in einer festen, leicht gebogenen Schiene befinden. Wenn der Fahrer seine Sitzposition auf dem Sattel verändert, bewegt sich der Kickr Move mit ihm vorwärts und rückwärts. Durch die Biegung der Schiene führen kleine Veränderung der Sitzposition auf dem Sattel zu einer geringen Bewegung, während ein All-out-Sprint oder eine Bergaufpassage im Stehen zu einem viel größeren Bewegungsradius führt. Falls man einmal auf den Mechanismus verzichten möchte hat der Wahoo Kickr Move einen Sperrschalter, mit dem die Bewegung deaktiviert werden kann, was das Aufsteigen auf Fahrräder und das Bewegen des Trainers, etwa beim Transport, erleichtert und eine Anpassung an die Vorlieben des Fahrers ermöglicht.

Damit man man im gesamten Ecosystem von dieser innovativen Wahoo Neuheit profitieren kann, hat man gleichzeitig mit der Markteinführung des ein einfach zu bedienendes Hardware-Add-on entwickelt, das mit den bestehenden Modellen des Kickr Climb kompatibel ist und so auch an der Front die Beweglichkeit aufnimmt.

Preislich liegt der Wahoo Kickr Move bei 1.599 Euro.

Das neue Wahoo Kickr Bike Shift

Im Rahmen dieser gemeinsamen Markteinführung bringt Wahoo mit dem Kickr Bike Shift auch ein brandneues Indoor-Smartbike auf den Markt. Dieses soll an das reale Fahrgefühl des bekannten Kickr Bike anknüpfen und mit neuen Features und Funktionen wie Reality Shift, True Fit, Real Ride Feel und natürlich Wi-Fi für ein noch smarteres und ansprechenderes Indoor-Bike Erlebnis sorgen.

Wahoo sorgt durch die Integration eines neuartigen Brems- und Riemenantriebssystems für eine echtzeit Reaktion des Widerstands auf Steigungs- und Leistungsänderungen und macht die Fahrt ganz nebenbei noch leiser als zuvor. Da der Aufbau und die Inbetriebnahme eines solchen Indoor-Bikes häufig vor einem Kauf abschreckend wird hat man den Übergang von der Lieferung bis hin zur ersten Fahrt so schnell und einfach wie möglich konzipiert. Hier sorgt ein neues Unboxing-Erlebnis für eine einfachere Instalation und ein besseres Erlebniss schon vor der ersten Fahrt. Ein QR-Code führt die Fahrer zu einer schnellen und einfachen digitalen Anleitung, die durch Videos vermittelt wird.

Das Wahoo Kickr Bike Shift kommt für 2.999 Euro auf den Markt.

WEB: eu.wahoofitness.com